聯亞通過EUA？陳時中證實「已開完專家會議」：今天下午公布結果

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

高端疫苗今起開放預約，預計提供60萬劑供國人接種，但另一家國產疫苗聯亞生技，6月30日向食藥署申請緊急授權（EUA），昨晚傳出已經開完專家會議。對此，指揮官陳時中今上電台節目受訪時證實「昨天已經開完專家會議，今天會公布審查結果，現在量還沒有很大，但生產力非常好。」

聯亞生技6月27日公布二期臨床試驗期中報告，6月30日就向食藥署遞交EUA申請，食藥署長吳秀梅8月1日受訪時表示，聯亞已完成補件，相關資料業務單位審核中，召開專家會議時間未定。

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時隔兩週，食藥署長吳秀梅昨再被問及聯亞審查進度，以及是否已開完專家會議時並未正面否認，僅語帶保留表示「今天沒有要說，明天再說吧！」知情人士受訪時也表示，「陳時中明天就會說了吧？」

聯亞疫苗副總范瀛云昨表示，目前尚未接獲通過EUA資訊，但聯亞的反應槽較大，有2000公升，一旦順利通過，預計可提供18至19批、200多萬劑疫苗，待取得EUA並順利通過封緘檢驗，就可馬上提供指揮中心投入接種計劃。陳時中今中午上電台節目受訪時也親口證實「昨天已經開完專家會議，今天會公布審查結果。」