「水漾森林划SUP」挨轟玩命　網美道歉了！認沒穿救生衣是不良示範

▲麻糬公主因為帶SUP上水漾森林而挨轟。（圖／翻攝自Instagram／irenejian）

記者曾筠淇／綜合報導

熱愛登山、旅遊的網美「麻糬公主」7月10日在YouTube頻道上傳自帶SUP前往嘉義水漾森林遊湖、野營的影片，想不到因為沒有穿救生衣，引發網友論戰。對此，麻糬公主回應，雖然水漾森林目前未禁止民眾戲水，但沒穿救生衣確實有安全上的疑慮，「所以本人為帶來不良示範感到抱歉。」

麻糬公主7月10日上傳一部名為《自己扛SUP上水漾森林？！帶媽媽來爬山！新手也適合的杉林溪路線分享！超狂戶外韓式燒肉店開張啦～上山野營都吃超好》的影片，沒想到遭網友質疑沒穿救生衣根本是「玩命」。

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稍早，麻糬公主向《東森新媒體ETtoday》表示，「經由林管處說明，水漾森林目前未禁止民眾戲水，不過沒有穿救生衣，確實有安全上的疑慮，所以本人為帶來不良示範感到抱歉。」她坦言自己很熱愛登山等外互活動，行前都會做好準備並評估自身能力，但經由這次網友們的提醒，她發現自己還有很多需要加強和學習的地方，「日後還會再多多注意，感謝大家的指導！」

回顧整起事件，麻糬公主與團隊帶著7公斤的SUP（立式划槳，或稱立槳衝浪）和打氣筒爬山，因為害怕掉進水裡，所以只敢在岸邊做做樣子，雖然腳一度抽筋，但拍出來的照片效果很好。

影片公開後，持反對意見的網友認為麻糬公主明知水深危險，卻還沒穿救生衣就下水，根本是不良示範；另一派網友則認為，水漾森林沒有明文禁止不能帶SUP遊湖，且麻糬公主並非第一個這麼做的人。

針對此事，林管處也表示，雖無明文規定禁止，但水漾不穩定水體隨時有發生危險的可能性，為了自身安全，仍請民眾至水漾森林登山遊憩時應避免靠近及從事危險行為。

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