網美水漾森林划SUP　挨轟「沒穿救生衣玩命」！兩派戰翻

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

熱愛登山、旅遊的網美「麻糬公主」上月10日在YouTube頻道上傳一段影片，她自帶SUP前往嘉義水漾森林遊湖、野營，沒想到卻因為沒有穿救生衣掀起網友兩派意見論戰。反對者認為這是不良示範，希望她「不要玩命」；支持者則認為，沒有法律規定不能帶SUP去水漾森林玩，況且麻糬公主也不是第一個這樣做的人，「我不懂有什麼好汙名化」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲麻糬公主強調影片是在5月8日疫情爆發前拍攝的。（圖／翻攝自Irene麻糬IG）

麻糬公主7月10日上傳一部名為《自己扛SUP上水漾森林？！帶媽媽來爬山！新手也適合的杉林溪路線分享！超狂戶外韓式燒肉店開張啦～上山野營都吃超好》的影片，並表示團隊帶著7公斤的SUP（立式划槳，或稱立槳衝浪）和打氣筒爬山，因為太害怕掉進水裡，所以她只敢在岸邊做做樣子，雖然一度在划SUP時腳抽筋，但拍出來的照片效果很好，「水漾森林湖水很深，真的要小心！」

不過，影片公開之後，卻引起網友正反意見論戰，持反對意見的網友認為麻糬公主既然知道水深危險，下水還沒有穿救生衣，根本是不良示範，「水漾超深的，請不要玩命」、「SUP？為何要帶這東西上山？妳既然知道山林之美，為何還帶炒菜鍋上山」、「划SUP也不穿救生衣，何況帶SUP到這裡幹嘛？破壞生態還在那邊露營煮東西，別開玩笑了好嗎？何況有規定請距離湖邊60公尺左右紮營，全場就你們在湖邊紮營」。

但另一派網友強調，水漾森林並未明令禁止不能帶SUP去遊湖，況且麻糬公主也不是第一個這樣做的人，「SUP就是個讓人深度體驗自然之美的工具，只要法律沒禁止，我不懂有什麼好汙名化」。也有網友幫忙緩頰解釋，「高山瓦斯是可以使用的，之前林務局有相關函釋，另外，一般山友不會在山上清洗廚具。」

▲部分網友認為麻糬公主的行為太危險。（圖／翻攝自Irene麻糬YouTube）

事實上，麻糬公主的確不是第一個在水漾森林划SUP的人，今年6月有一對網紅情侶到水漾森林划SUP，並且拍攝水上婚紗照，2019年間也有民眾帶彩虹小馬充氣泳圈去遊湖，當時也遭到全網抨擊。

據了解，水漾森林是一座位於嘉義縣阿里山鄉山區的堰塞湖，1999年9月21日大地震後，因為石鼓盤溪上游受阻而形成，長約1公里、寬約200公尺，平均深度7公尺，最深處達16公尺，因為風景優美，是許多登山愛好者的口袋名單之一；不過，由於地震關係導致附近地區地質脆弱，加上午後容易出現雷陣雨或濃霧，因此也經常發生遊客迷路的狀況。