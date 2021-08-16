網美「水漾森林划SUP」！兩派網友戰翻　林管處回應了

▲麻糬公主強調影片是在5月8日疫情爆發前拍攝的。（圖／翻攝自Irene麻糬IG）

記者翁伊森、林昱萱／嘉義報導

熱愛登山、旅遊的網美「麻糬公主」7月10日在YouTube頻道上傳自帶SUP前往嘉義水漾森林遊湖、野營的影片，沒想到卻因為沒穿救生衣，引發一連傳的爭議，甚至有兩派網友引起論戰。針對此事，林管處也回應，請民眾至水漾森林登山遊憩時應避免靠近及從事危險行為。

「麻糬公主」於該段影片中提到，團隊帶著7公斤的SUP（立式划槳，或稱立槳衝浪）和打氣筒爬山，因為太害怕掉進水裡，所以她只敢在岸邊做做樣子。不過，影片公開後卻遭部分網友質疑，沒有穿著救身衣、露營烹煮破壞生態；而另一部分網友則認為，「SUP就是個讓人深度體驗自然之美的工具，只要法律沒禁止，我不懂有什麼好汙名化」、「高山瓦斯是可以使用的，之前林務局有相關函釋，另外，一般山友不會在山上清洗廚具。」

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林管處表示，針對網紅於水漾森林划立式划槳（SUP）一事，雖無明文規定禁止戲水，但水漾不穩定水體隨時有發生危險的可能性，為自身安全，仍請民眾至水漾森林登山遊憩時應避免靠近及從事危險行為。

林管處提到，森林法第34條第1項前段規定：「森林區域及森林保護區內，不得有引火行為。」，主要係限制及規範火源不易控制或易釀災之燃燒可燃物行為，又依據行政院農業委員會102年11月6日函釋內容，已有明確規範。利用汽化爐、卡式爐具烹煮食物，因其火源相對容易控制，且炊煮之行為係以爐具點火並輔以鍋具加熱煮食，依影片內容該網紅係使用高山汽化爐煮食，故應非屬森林法第34條所稱引火行為。

另外，林管處也提醒，水漾森林近年為民眾前往之熱門景點，登山事故也頻頻發生，該區救難不易，為民眾安全及避免浪費救難資源，請民眾至山區活動前應多加了解地形等相關資訊，並注意自身安全，切勿強行冒險，並應尊重登山倫理及遵守無痕山林之準則。