民陣解散也逃不掉　中聯辦「追究到底」：違法犯罪不容姑息！

▲香港「民間人權陣線」宣布解散。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港民間人權陣線（民陣）15日中午宣布解散，中聯辦發言人談及民陣宣布解散一事強調，民陣是以反中亂港為己任的非法組織，多年來肆意挑戰法治底線，中聯辦堅決支持特區政府依法辦事，對其違法行為追究到底。

據《香港電台》報導，該發言人說，「民陣」的垮台是必然的，其成立至今從未依照香港法例進行註冊，更無法交代收入來源、開支情況和銀行帳戶，是十足的非法組織，「多年來，這個非法組織口喊維護法治、實則無法無天，打着所謂人權民主自由旗號，毫無顧忌地衝撞法律底線，為所欲為地搞亂香港社會。回歸以來，香港發生的多起非法集會、暴力對抗，都與民陣的煽動、策劃、組織直接相關。」

發言人表示，民陣19年來聚集各路反中亂港組織和「攬炒政棍」，勾結外部勢力，衝擊一國兩制紅線及特區憲制秩序，他們反23條、反高鐵、搞「佔中」、反修例，肆無忌憚組織非法遊行，任其演變為暴力襲警、攻擊路人、縱火甚至佔領立法會。發言人怒斥，民陣鼓動成員利用民陣平台宣揚港獨、煽動暴亂等，是徹頭徹尾的香港「禍亂之源」。

發言人強調，有法必依，違法必究，這是法治的根本精神。任何組織、任何人都必須為自己的違法行為付出代價。最後，該發言人表示，堅決支持特區政府及警隊對民陣涉嫌違法的行為依法檢控，也奉勸還在坐困窮途、徘徊歧路的組織和個人回頭是岸，只有積極配合調查和真心尊重法治，才是唯一出路。

民陣15日才宣布解散，香港警方下午就表示，一個組織及成員犯下的罪行，其刑責不會因解散組織或成員的辭職而被抹走，警方會繼續全力追究任何組織及人士有否違反《香港國安法》及其他香港法例。