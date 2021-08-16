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社會 社會焦點 保障人權

通緝犯「想打一針」狂奔總統府　警「疏於注意」2分鐘逮回代價出爐

▲▼戴手銬被捕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲警察疏於注意，導致壓解人犯狂奔百米，2分鐘後才逮回，觸犯公務員過失致脫逃罪。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

男子葉家男因案遭判刑6個月確定，被淡水分局緝捕到案送台北地檢署發監執行時，突然毒癮發作，「想打一針」，竟帶著手銬朝總統府方向狂奔百米，戒護的陳姓警員2分鐘後追上壓制逮回，除葉因脫逃未遂再吃3個月徒刑外，陳姓警員也因疏於注意讓人犯脫逃，被台北地檢署依法給予緩起訴處分1年，支付公庫2萬元。

葉家男和李姓同夥在2020年4月間，持油壓剪破壞台北市萬華區的某個貨櫃屋，偷走工程用鑽石鋸片、電鑽、水泥震動機等機具，葉男被判刑6個月，得易科罰金，但葉男本身有吸毒習慣，沒錢繳罰金，也不想坐牢，拒不到案入監，因此被台北地檢署發布通緝，葉男另外還涉及士林地檢署轄內的一件妨害公務案件。

淡水分局5月12日將他緝捕歸案後，下午3點40分驅車送到北檢位於桃源街的執行科，陳姓警員打開車門讓葉男下車後，回頭再看了警車一眼，葉男竟趁此機會撞開警員，徒步沿寶慶路往博愛路總統府方向逃逸，陳姓警員和同事緊追100公尺，3點42分把帶著手銬的葉男壓制逮回，雖然僅短暫讓葉男跑了2分鐘，仍觸犯公務員過失致依法拘提之人脫逃罪。

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