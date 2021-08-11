柯博齡／戶籍地沒人住當心遭通緝

▲戶籍要遷至有人收信且收信者必定能通知到你的地方，否則等到哪天因案件被拘提或民事案件未到庭，後悔也來不及了。（圖／pixabay）

小張是個殷實的商人，從事兩岸貿易，經常往返台灣與大陸，某日當他從大陸返國入關查驗時，被航空警察發現是某地檢署的「通緝犯」，於是被上手銬帶至航空警察隊製作筆錄，之後被押解至通緝的地檢署，接受檢察官訊問。訊後經檢察官交保新臺幣2萬元候傳。但小張實在不明究理，為何正正當當作生意，會變成「通緝犯」？

「通緝犯」，向來就是一個較為負面的名詞，好像是作奸犯科之輩才會被通緝，小張經了解後才知道，因為與他有生意往來的小王，認為小張出售的商品品質有瑕疵，欲請其出面解決，但因他長期在大陸且聯絡不上，遂向地檢署提起詐欺告訴。檢察官對小張戶籍地發出傳票，因無人在家，郵差遂以寄存送達之方式，將傳票送達之通知黏貼在小張戶籍地的大門，但其戶籍地根本無人居住，於是在寄存送達生效後，小張在傳票所訂之期日未到案，檢察官乃依法發出拘票，請警察拘提小張，最後拘提不到人，才依法發布通緝。

《刑事訴訟法》第84條規定，「被告逃亡或藏匿者，得通緝之」，所以通緝之要件是以被告逃亡或藏匿為前提，而實務上通常係以傳喚、拘提不到者，即視同逃亡或藏匿。換言之，地檢署或法院只要經合法傳喚、拘提，均未獲被告行蹤，在無法知悉被告辯詞，相關事證又不足以直接作起訴或不起訴、有罪或無罪等認定之情況下，即會發布通緝，以期強制被告到庭應訊釐清案情。

通緝一經通知或公告後，依《刑事訴訟法》第87條規定，檢察官或警察即得拘提被告或逕行逮捕，甚至連利害關係人均得逕行逮捕通緝之被告，再送交檢察官或警察，或請求檢察官、警察逮捕之。又依《刑事訴訟法》第90條規定，被告抗拒逮捕者，得用強制力逮捕之。因而依《警察機關拘捕留置人犯使用警銬應行注意要點》規定，依法實施逮捕者，得視情況對被逮捕者上手銬。如此，對於因通緝遭逮捕被告之身體、自由、名譽之拘束或影響，不可謂不大。

而上開傳喚或拘提之處所，除可明確知道被告另有居所外，否則檢察官或法官向來均以戶籍地地址為傳喚或拘提之地址，一旦戶籍地沒人居住，或有人居住但居住者收到傳票不為通知，即可能會使被告不知檢察官或法官因案在找他，而未按時到庭應訊，最後遭到檢察官或法官通緝。因此，戶籍地之重要性可想而知。

我國戶政制度完善，奠基於日據時代戶口普查之落實，每個國民自出生開始，依《戶籍法》規定，即應向各地之戶政事務所申報戶口，從那時起便是中華民國設籍之國民，戶籍地即是對外聯絡之法定地址，舉凡稅單、罰單、入伍兵單、教（點）召令、傳票、拘票等政府文書之寄發，或是學籍、投票權等權利之取得，金融帳戶、電話、行動電話、保險、水電、瓦斯等私人文書之申請，以及各種帳單之寄送，甚至是規範人與人社會生活之契約、保證書、切結書、備忘錄等文書，均脫離不了要求戶籍地之登載，一經對該戶籍地址為合法之通知，即視同已合法通知被通知者，被通知者應為立即之因應，否則自應負擔法律上之不利益。

如同上面所舉的例子，小張與小王充其量僅是民事上之糾紛，大不了賠錢了事，若小張均能按時出庭，刑案部分理當會被不起訴處分，卻僅因其戶籍地沒有住人，而遭地檢署通緝，遭受到「通緝犯」此等不名譽之身分加身，並遭上銬限制自由數小時，還無從申訴或求償，根本是自招苦受。

由此可知，戶籍之重要性不言可諭，無奈仍有人不重視，將戶籍設在無人居住之處所，卻不定期前往檢視信箱有無任何文書信件；或是戶籍地雖有人居住，但居住者與設籍者因關係疏離，或因不識字或連絡不到設籍者，而未通知設籍者有文書信件之寄送；甚至還有設籍者因未居住在戶籍地，而被房屋所有權人強制將戶籍遷至戶政事務所者，亦所在多有。在此呼籲，一定要管理好戶籍，將戶籍遷至現住地，或遷至一處有人收信且收信者必定能通知到你的地方，否則等到哪天因刑事案件被拘提、通緝，或民事案件未到庭被一造辯論而遭受不利益之判決，入伍或教點召未到被認定妨害兵役，相關稅單、罰單、帳單未繳被查封財產強制執行，這時才來後悔，為時晚矣。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

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●柯博齡，台南地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。