本土+2「自由潛水」有望鬆綁　莊人祥曝進度

記者黃翊婷／綜合報導

全國自7月27日降至二級警戒，相關水域活動的開放標準卻大不相同，掀起部分自由潛水業者反彈。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示若在指引上可行，會考慮鬆綁特定區域；發言人莊人祥也補充說明，特定區域是指不同產業的活動場所，其中就包含自由潛水，這些都會在評估之後再進行決定。

▲花蓮七星潭沙灘解封，水域活動除了衝浪、水肺潛水，其餘仍禁止。（圖／記者蕭可正攝）

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國內本土病例15日增加2例，是降至二級警戒以來確診病例數最少的一次。不過，由於這2例確診感染源都不明，未來是否有望進一步鬆綁防疫規定，陳時中表示，「整個疫情控制上覺得是樂觀的」，但下週整體是否要降級，觀察時間還是不夠，對於特定區域的相關鬆綁，若在指引上可行，則會認真考慮。

根據《自由時報》報導，對於「特定區域」的定義，莊人祥進一步說明，主要是指「不同產業活動場所」，例如先前要求開放的自由潛水，就包含在內，但能否開放，還要等評估疫情、指引之後再做決定。

指揮中心宣布8月10日有條件開放室內游泳池、水肺潛水、衝浪、SUP等活動，但仍禁止自由潛水，掀起部分業者不滿，並連署向中央陳情。如今確診病例數趨緩，自由潛水活動也有望鬆綁。

但陳時中也強調，「發條上緊是一個常態性的心態」，世界的疫情仍然在進行中，對病毒掌握及相關藥物發展，目前都還沒有明確情況下，他重申上緊發條是常態，防疫新生活一定要去遵守。