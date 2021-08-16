31歲餐飲新銳「自動駕駛」身亡！喪命現場驚悚　蔚來車半月致2死

▲林文欽「開輔助駕駛」追撞亡。（圖／翻攝微博）



記者鄭思楠／綜合報導

大陸餐飲界青年創業家「萌劍客」林文欽12日在交通事故中身亡，享年31歲。事發後，車禍細節曝光，他所駕駛的車輛為大陸電動車品牌「蔚來汽車」的ES8車款，啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態）後，發生車禍離世。半個月前，上海浦東新區一輛蔚來EC6撞擊石墩後車輛損毀嚴重並發生自燃，車主不幸遇難。

據《澎湃新聞》報導，對此，蔚來有關工作人員回應稱，蔚來汽車NOP（Navigate on Pilot）不是自動駕駛，僅為領航輔助功能，事故原因正在調查中，後續會發布相關情況。

15日晚，林文欽朋友鄭先生表示，交通部門對於事故的調查仍未有結果。同日上午，福建莆田高速公路交警支隊表示，目前正在調查中。警方表示，「此事故為林文欽駕駛蔚來汽車追尾前方汽車導致，事故造成車輛損壞嚴重，需要等待進一步的調查結果。」

▲陸電動車「蔚來」再爆事。（圖／翻攝微博，下同）

網傳事故圖顯示，事故車蔚來ES8先是撞上了路邊的樁桶，隨後撞擊位於快車道上的一輛高速公路養護車，養護車因此側翻，ES8損毀嚴重。據鄭先生推測，事故發生或因林文欽所駕駛的ES8在開啟NOP功能時，未能成功識別高速公路養護車而直接撞上。

鄭先生也確認了在發生事故時車輛處於使用輔助駕駛功能狀態，「當時交警請蔚來說明車輛信息時，蔚來上海總部的工程師已向蔚來福建閩南區負責人電話確認，林文欽駕駛的車輛在發生事故時正在高速公路上處於自動駕駛狀態。」

鄭先生出具了一份蔚來APP中記錄林文欽事故車相關信息的視頻。影片顯示，12日事故當日，林文欽的蔚來ES8共有三段行駛紀錄，13點17分紀錄的行程駕駛里程為85公裏，總時長113分鐘，平均車速45.1公里每小時，最高速度為114.6公里每小時。該段行程中，林文欽NP（NIO Pilot，自動駕駛輔助）使用里程為72公里，占總里程的84.7%；NP使用總時長為48分鐘，占總時長的42.5%；領航輔助里程為68公里，時間為44分鐘。

事故疑似涉及的NOP領航輔助功能於去年10月被蔚來官方推出，據官方介紹該功能深度融合車載導航、高精地圖與NIO Pilot自動輔助駕駛系統，允許車輛在高精地圖覆蓋的高速公路及城市高架路等路段，按照導航規劃的路徑自動巡航行駛。主要涵蓋場景包括根據高精地圖及環境感知，自動匯入主路、駛離主路；主路中巡航行駛及智能選擇最優車道，自動切換下一高速或高架，支持匝內變道及調速。

NOP領航輔助使用方面，去年10月，蔚來汽車無人駕駛系統工程部負責人章健勇在蔚來APP上發布NOP領航輔助指南裡表示，使用NOP需要打開「領航輔助」功能開關，必須在導航狀態下才能使用。車主在駕駛過程中控屏上藍色小圖標標示的領航輔助路段起點後，可以按下方向盤左側的Pilot按鍵以嘗試激活NOP。車輛將根據地圖信息以及路況（如是否識別到車道線等）持續判斷是否能夠進入NOP狀態。

值得注意的是，章健勇在指南中多次提醒車主謹慎使用NOP，比如在激活NOP階段內車主務必緊握方向盤，確保對車輛的完整控制。他也在使用指南最前面將提示車主的話加粗，「必須再三強調的是，大家絕對不能把NOP等同於自動駕駛。與Pilot一樣，NOP仍然是一種輔助駕駛功能，且隨時可能在無法滿足工作條件的情況下退出。」

章健勇還表示在使用時，車主必須時刻關注交通狀況及道路環境。對於部分自動輔助駕駛功能使用經驗不足的用戶而言，請盡量在熟悉了Pilot功能之後，再嘗試使用NOP。另外，由於路況的多樣性和複雜性，NOP將在很長一段時間內處於持續優化階段。在使用NOP的過程中，如果車主發現交通狀況、道路環境或車輛狀況不適宜使用NOP，或者一些非預期的加減速、變道等情況，請立即接管車輛。

使用指南還提示，NOP的正常工作，非常依賴於攝像頭、毫米波雷達等傳感器的狀態。如發現車輛提示傳感器受限，或懷疑傳感器出現異常，請不要使用NOP，並盡快尋求售後服務支持。此外，NOP目前也無法響應人、動物、交通燈及靜態障礙物（如高速收費站、路障、三角警示牌等），如果路線前方存在事故、施工區域、臨時封路等情況，請車主立即接管車輛。

在國際汽車工程師學會（SAE）的定義下，自動駕駛分為L0-L5六個級別，L4級以上才可開始擺脫人為干預，行業也公認L4以上才是真正的自動駕駛，L4級以下則被稱為輔助駕駛。去年3月大陸工信部發布的《汽車駕駛自動化分級》中，駕駛自動化等級分為0級-5級，3級才開始被稱作有條件自動駕駛，3級以下則均被認為輔助駕駛。

目前市場上車輛所搭載的「自動駕駛」，基本仍處於國際標準上的L1、L2級別或國標下的2級、2級以下，也就是輔助駕駛，駕駛員仍需對目標和事件探測與響應。換言之，駕駛員需隨時接管車輛，對駕駛車輛全權負責。

盡管市場上的車輛大多只能實現輔助駕駛，車企在進行宣傳時卻多有模糊自動駕駛和輔助駕駛的概念，將自動駕駛作為產品賣點。大陸蔚來、小鵬汽車、理想汽車的輔助駕駛中文名稱中均含有自動兩字，特斯拉的輔助駕駛英文名字為AutoPilot，車企宣傳中的自動兩字或對消費者產生一定誤導。也因此當涉及自動駕駛的事故時，網友便吐槽「沒出事自動駕駛，出了事輔助駕駛」。

自動駕駛獨角獸公司AutoX（安途）創始人、董事長兼CEO肖健雄表示，輔助駕駛和自動駕駛完全是兩碼事，輔助駕駛再高級都是輔助駕駛，人是去不掉的，一直要擔負著責任，「現在更重要的一個社會責任是要教育好用戶們，把輔助駕駛當自動駕駛用，那就會出車禍。」