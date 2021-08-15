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弘光弘道合推「不老電競中部戰隊」　家庭主婦鼓起勇氣報名

▲弘光科大執行不老電競計畫，不老選手參加開訓典禮。（圖／弘光科技大學提供）

▲弘光科大執行不老電競計畫，訓練不老選手上線打英雄聯盟。（圖／弘光科技大學提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

弘光科大多媒體遊戲發展與應用系與弘道基金會齊推「不老電競」圓夢計畫，選出10位銀髮族選手，日前在弘光科大成立「不老電競中部戰隊」，年紀最小61歲、最長76歲，將由「弘光獵鷹」電競隊帶領進行為期3個月的特訓，不老選手包括玩英雄聯盟7年的資深玩家，也有初嘗試的家庭主婦，都興奮地說：「要跟上年輕時代，就要追求夢想挑戰學習新的事物！」

「哇！好先進的設備！」11日有8位選手赴弘光科大參加開訓典禮並相互認識，第一次踏入專業電競館及電競教室，看到轉播設施、專業電腦，不禁發出讚嘆聲；接著由工作人員協助填寫健康評估表，同時套量制服，並由弘道基金會說明培訓課程內容，最後讓長輩們開始體驗試玩英雄聯盟遊戲。

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弘光多遊系主任黃建基表示，本計畫由弘道基金會與台中市政府、中華民國電子競技運動協會等10多個產官學單位一起推動，由弘道基金會在北中南各地挑出選手、分區培訓，中部由弘光科大負責訓練，共規劃10堂課程，包含了解電競產業及英雄聯盟遊戲介紹，讓長輩熟悉遊戲介面及操作，進一步學習各路角色及技能，預計在11月28日進行三區交流比賽。

▲弘光科大執行不老電競計畫，不老選手參加開訓典禮。（圖／弘光科技大學提供）

▲弘光科大執行不老電競計畫，不老選手參加開訓典禮。（圖／弘光科技大學提供）

71歲的楊常婉專程從南投到台中，她說從教育界退休後一直當志工，不斷學習不同領域的知識，這次報名「不老電競」就是要再挑戰激勵自己學習新事物，「每一個學習都是一種成長，退休不是要享受人生，要活到老學到老。」

61歲的李福鈞說，他的小孩有在玩線上遊戲，因此請小孩指導，從早期的魔獸到英雄聯盟都有涉獵，且玩英雄聯盟的時間至少達7年，平常跟年輕人一起上線，自己也覺得年輕起來；65歲的張素卿是育有3子的家庭主婦，他說平常看到孩子在家裡玩，旁觀也覺得很好玩，因此鼓起勇氣報名，跟大家一起學習。

弘光科大指出，本計畫更結合校內資源，由護理系老師設計「健康評估表」，針對長輩在訓練過程產生的各種狀況，包含病史、身體狀況等進行評估；弘道基金會企劃徐昊平表示，培訓過程中也會帶領長輩在休息時做「伸展操」及「眼球運動」，避免長輩身體疲倦或用眼過度，讓他們在安全無慮的環境下與年輕人一同交流學習。
 

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