　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今近山區、雙北防午後雷雨突襲！　熱帶低壓「向西行」最新路徑出爐

▲▼天氣 高溫 炎熱 下午溫度35度 大太陽 夏天。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今天中午前炎熱，午後須留意雷雨突襲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許維寧／台北報導

今天（8/15）開始太平洋高壓向西延伸，但大環境仍受西南風影響，中央氣象局預報員謝佩芸表示，受到太平洋高壓影響，台灣恢復成典型夏季型態天氣，但大環境持續受到西南風影響，中南部沿海地區清晨至上午容易有零星短暫陣雨或雷雨出現，其他地區上午大致屬於多雲到晴的天氣。

謝佩芸說，未降雨時各地高溫炎熱，中南部高溫約在32至34度間，北部和東半部也可來到33至35度，大台北盆地和花東縱谷地區不排除更高溫。對此，氣象局也於上午時針對台東縣發布高溫黃色燈號，有上看36度機率。呼籲民眾外出務必做好防曬、多補充水分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但中午過後則要留意對流發展，謝佩芸分析，根據氣象局定量降水預報圖，今天午後各地山區、近山區平原和丘陵地、大台北地區都須留意午後雷雨，容易有局部大雷雨、出現短時強降雨，中午過後外出仍要攜帶雨具。

▲今日定量降水預報圖。（圖／中央氣象局提供）

▲今日定量降水預報圖。（圖／中央氣象局提供）

目前太平洋上有一熱帶低壓（TD14），根據中央氣象局8時資訊，該熱帶低壓中心位置於北緯 12.5 度，東經 156.2 度，以每小時17公里速度，向西北西進行。

謝佩芸談到，目前該熱帶低壓距離台灣非常遙遠，將近有四千公里距離，短時間內該低壓持續向西移動，預計將於本週三、週四間通過關島，對台灣均暫無影響。後續變化於週三、週四後會較明確，屆時將繼續觀察。

▲中央氣象局表示，熱帶低壓距離台灣甚遠，目前無論時否便成颱風都對台灣暫時無影響。（圖／氣象局提供）

▲中央氣象局表示，熱帶低壓距離台灣甚遠，目前無論時否便成颱風都對台灣暫時無影響。（圖／中央氣象局提供）

►掃地機器人6000元有找！再也不被家事困住

ET快訊
東奧最慘！NBA球星在日本「浴室跌倒」頸部重創　生涯恐報銷
醫爆Delta確診者「搭車就醫採檢」　北市要查了！最高罰10
沒腿照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲　小三長相曝光
國道直擊「狂妄野馬男」！囂張蛇行換車道畫面曝　鄰車踩煞急閃
快訊／鳳小岳妻懷孕9月「痛失孩子」！　寶寶一顆腎沒成形：心痛
桃園母「剪斷1歲兒命根」！　還拍照上傳臉書
車庫被封印！她報警找人「傻眼真相」意外曝光：鄰居還裝沒事

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

817開心登記「想打高端卻落空」　他開批根本耍人：還離我好遠

完整接種2劑疫苗返台「12人突破性感染」　專家：4類人最容易中鏢

今近山區、雙北防午後雷雨突襲！　熱帶低壓「向西行」最新路徑出爐

情人節當天「小黃瓜每斤飆破130元」傻了！網笑歪：姐夫太夯啦

快訊／24.9萬劑莫德納下午抵台！陳時中14時說明

不信自己確診！男染Delta「搭車就醫採檢2次」　醫爆超扯破口：很怒

車庫被封印！她報警找人「傻眼真相」意外曝光：鄰居還裝沒事

打日送的AZ！包裝印「明治」　前台大醫曝原因：有吃到冰淇淋錯覺

疫後微放風！Walker推全台早餐名店指南　解決「吃什麼」大難題

Delta確診「生不如死痛苦」曝　醫：別以為死亡率低就不用擔心

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

Google搜男友名字驚覺頭冒綠光 見全家福照秒崩潰：寶寶超像他

野馬男移送「搖下車窗比中指」！　無悔意遭起底...曾自封優良駕駛

萌娃躲牆角偷吃餅乾！被爸抓包 她嚇傻...下秒甜笑邀爹一起享用

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

817開心登記「想打高端卻落空」　他開批根本耍人：還離我好遠

完整接種2劑疫苗返台「12人突破性感染」　專家：4類人最容易中鏢

今近山區、雙北防午後雷雨突襲！　熱帶低壓「向西行」最新路徑出爐

情人節當天「小黃瓜每斤飆破130元」傻了！網笑歪：姐夫太夯啦

快訊／24.9萬劑莫德納下午抵台！陳時中14時說明

不信自己確診！男染Delta「搭車就醫採檢2次」　醫爆超扯破口：很怒

車庫被封印！她報警找人「傻眼真相」意外曝光：鄰居還裝沒事

打日送的AZ！包裝印「明治」　前台大醫曝原因：有吃到冰淇淋錯覺

疫後微放風！Walker推全台早餐名店指南　解決「吃什麼」大難題

Delta確診「生不如死痛苦」曝　醫：別以為死亡率低就不用擔心

阿里山山美村驚見30平方米天坑！　鄉長：本來就是危橋

有輪擋照樣硬輾！賣場驚見「最狂停車法」他服了　網笑：要respect

海地強震！居民狂挖瓦礫堆「把人拖出來」　水灌大街奔逃片瘋傳

29元爽喝！超商開賣「辻利抹茶拿鐵」超香濃　還有爆餡粉紅Kitty燒

3星座下半年買威力彩恐「水逆發威」！命理專家曝解方　可冥想牛吃草

小賴沒駕照踩爆油門「不怕死的坐副駕」　結果遭吐槽

塔利班拿下東部大城　不費一兵一卒！阿富汗最後據點只剩首都

店面裝潢沒收入「施工期要付租金？」　網曝1關鍵：但不是必須

黎巴嫩油罐車爆炸！「濃煙四竄燒成火牆」畫面曝光　至少20人死

817開心登記「想打高端卻落空」　他開批根本耍人：還離我好遠

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

生活熱門新聞

威力彩上看17.5億！「4星座」中獎率飆升

即／大雨夜襲猛炸雷雨！準颱風往台來

男染Delta「搭車就醫採檢2次」！醫爆超扯破口：很怒

8顆月餅1180被質疑賣太貴　館長霸氣宣布： 一盒退200

8顆1180太貴！　館長喊「月餅全額退款」

基隆飲料店老闆嗆爆！負評就扣員工薪水

可能有颱風生成　一路向西靠近時間曝

中南部一堆人月薪30K也買車？網揭原因

「全台最大廢墟」剷平照片曝光

醫曝Delta確診「生不如死痛苦」

雨炸信義區！當地人傻眼「台北暴雨快沉了」

「年輕人與長者搶打疫苗心結已浮上檯面」

楊蕙如怒了！543字嗆：神經病高端仔

許藍方不倫後首上片！竟是開箱「AV泳池」

更多熱門

相關新聞

快訊／小心淹水！雙北市中山、永和升為一級警戒、南投二級

快訊／小心淹水！雙北市中山、永和升為一級警戒、南投二級

中央氣象局今（13）日擴大大雨特報範圍到16縣市，經濟部水利署下午發佈最新警報，台北市中山區、新北市永和區升為一級淹水警戒，新北市新莊區、板橋區以及南投縣國姓鄉則為二級警戒，提醒民眾出入小心雨勢、居家注意防汛。

雨彈狂炸新北！樂華夜市淹水　中山地下道封閉

雨彈狂炸新北！樂華夜市淹水　中山地下道封閉

快訊／永和炸雨半小時「淹到膝蓋了」　在地人：國光路太誇張

快訊／永和炸雨半小時「淹到膝蓋了」　在地人：國光路太誇張

彩鷸爸張開雙翼護3鳥寶度過豪雨！

彩鷸爸張開雙翼護3鳥寶度過豪雨！

明霸克露橋斷！桃源區代「冒險走河床」遭土石流沖走

明霸克露橋斷！桃源區代「冒險走河床」遭土石流沖走

關鍵字：

中央氣象局大雨對流午後雷雨

讀者迴響

熱門新聞

霍尊宣布退出演藝圈！群組被挖黑名單

點名福原愛被傳回日本　夢多「掛台灣國旗」道歉

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

高中生墜橋昏迷！父見書桌上「6字紙條」崩潰

陸網狂罵「江宏傑無縫接軌」背叛福原愛！真相傻眼

詹雅雯遭于美人爆緊急送醫　經紀人曝她現況

他煮飯忘記按電鍋開關　老婆暴怒直接揍斷6顆牙

《小學堂》小西瓜近況曝光！

野馬男撞女害命危　法院裁定准押

憂兒面試沒上　深夜12點LINE人資「有錄取嗎？」結果曝

威力彩上看17.5億！「4星座」中獎率飆升

即／大雨夜襲猛炸雷雨！準颱風往台來

男染Delta「搭車就醫採檢2次」！醫爆超扯破口：很怒

官員「3字」點燃怒火　蘇揆開罵一周內調離

8顆月餅1180被質疑賣太貴　館長霸氣宣布： 一盒退200

更多

最夯影音

更多
公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　
野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面