今近山區、雙北防午後雷雨突襲！　熱帶低壓「向西行」最新路徑出爐

▲今天中午前炎熱，午後須留意雷雨突襲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許維寧／台北報導

今天（8/15）開始太平洋高壓向西延伸，但大環境仍受西南風影響，中央氣象局預報員謝佩芸表示，受到太平洋高壓影響，台灣恢復成典型夏季型態天氣，但大環境持續受到西南風影響，中南部沿海地區清晨至上午容易有零星短暫陣雨或雷雨出現，其他地區上午大致屬於多雲到晴的天氣。

謝佩芸說，未降雨時各地高溫炎熱，中南部高溫約在32至34度間，北部和東半部也可來到33至35度，大台北盆地和花東縱谷地區不排除更高溫。對此，氣象局也於上午時針對台東縣發布高溫黃色燈號，有上看36度機率。呼籲民眾外出務必做好防曬、多補充水分。

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但中午過後則要留意對流發展，謝佩芸分析，根據氣象局定量降水預報圖，今天午後各地山區、近山區平原和丘陵地、大台北地區都須留意午後雷雨，容易有局部大雷雨、出現短時強降雨，中午過後外出仍要攜帶雨具。

▲今日定量降水預報圖。（圖／中央氣象局提供）

目前太平洋上有一熱帶低壓（TD14），根據中央氣象局8時資訊，該熱帶低壓中心位置於北緯 12.5 度，東經 156.2 度，以每小時17公里速度，向西北西進行。

謝佩芸談到，目前該熱帶低壓距離台灣非常遙遠，將近有四千公里距離，短時間內該低壓持續向西移動，預計將於本週三、週四間通過關島，對台灣均暫無影響。後續變化於週三、週四後會較明確，屆時將繼續觀察。

▲中央氣象局表示，熱帶低壓距離台灣甚遠，目前無論時否便成颱風都對台灣暫時無影響。（圖／中央氣象局提供）