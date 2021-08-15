車庫被封印！她報警找人「傻眼真相」意外曝光：鄰居還裝沒事

▲鄰居常將車停在原PO的車庫前面。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友發文表示，鄰居時常將愛車停放在她家車庫前面，讓她不堪其擾，日前因為找不到車主，所以只好報警處理，怎料對方態度卻讓她超傻眼。貼文曝光後，立刻引發熱議，不少網友都回應，「都有畫紅線了，直接檢舉」、「這種鄰居很自私」。

這名女網友在臉書社團「爆怨2公社」上娓娓道來，鄰居時常將車停在她的車庫門口，但車內卻沒有留電話，讓人就算有急事聯繫也束手無策。日前她急著出門，又找不到車主，只好報警處理，怎料車主得知後，連對不起、不好意思都沒說，就直接將車子開走，讓她超傻眼。

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▲鄰居反應讓原PO更傻眼。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO還無奈表示，她現在終於知道討人厭的鄰居住哪戶，原來之前她打開車庫鐵門時，車主家人都還有探出頭看，「但是裝作沒事就進屋了」，讓她忍不住大翻白眼。

貼文曝光後，網友也紛紛留言回應，「紅線直接檢舉叫拖吊」、「我以前也碰過這種鄰居，超氣的」、「惡鄰居直接檢舉爆」、「都是鄰居，送禮不用逢年過節，罰單歡樂送啦」、「現在把你車也停他家門口，這樣他們以後就懂了」、「我鄰居也是這樣，我們在喊的時候都裝作不知道，警察來了就趕快跑來開走，也是一句道歉都沒有」。