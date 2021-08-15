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高中生墜橋摔落「50m深山谷」昏迷！父見書桌上「6字紙條」崩潰

▲▼林口竹林寺男跳橋。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲黃男墜橋，大批警消到場救援。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市林口區竹林寺昨日凌晨發生墜樓事件，一名18歲的黃姓高中生疑與家人發生爭執，竟從東林橋墜落50公尺深的山谷，被警消救起後送醫，仍在加護病房觀察。據悉，黃父表示，兒子離家時在桌上放了一張6個字的紙條，懷疑是因此而心情不好，但詳細事故原因仍待警方調查釐清。

據悉，黃男住在東林橋附近，14日凌晨趁家人熟睡外出，因在橋上徘徊而吸引路人注意，沒想到黃男突然墜入約50公尺深的山谷，嚇得目擊民眾直接報警。幸經警消搜救約30分鐘後，終於發現遍體鱗傷的黃男，當時他雖意識模糊，但還有呼吸，後續送往林口長庚醫院急救。

▼黃父在兒子的桌上發現「不買手機給我」的紙條。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼林口竹林寺男跳橋。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼林口長庚。（圖／攝影中心攝）

▲▼林口長庚急診強制要求病患配戴口罩。（圖／攝影中心攝）

黃父表示，兒子最近考完指考，想打工買新手機。據《TVBS》報導，黃父在兒子的書桌上發現一張寫著「不買手機給我」的紙條，但詳細原因為何，只能等兒子醒了才能得知。

此外，黃男墜橋的地點留有煙盒，不排除墜落原因可能為抽煙時不慎墜落。黃男到院時被檢出多處骨折、挫傷且意識模糊，現仍在加護病房治療，詳細案情仍待警方釐清。

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