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超勵志痘花男成功復仇　追回天菜級女友

▼ 超勵志痘花男成功復仇　追回天菜級女友 。（圖／品牌提供）

【企劃特輯】

活在美圖秀秀和濾鏡的世界裡，網友相見後幻滅的故事屢見不鮮！新北市這個宅男工程師曾經也有相同的憂慮，雖然擁有百萬年薪和180公分的好身材本該自信滿滿，卻因為「滿臉豆花」而不敢跟遊戲中相談甚歡的女網友見面，痘痘肌始終是他心中的痛，求學時代被嘲笑的陰霾始終揮之不去！直到他痛下決心從根本的體質開始調理，終於讓他找到幫助肌膚排毒代謝的方式，靠「戰荳肌二代」脫胎換面，從此告別油痘肌體質自信跟著來，也終於如願擺脫單身狗身份、交到超正女友！

▼ 超勵志痘花男成功復仇　追回天菜級女友 。（圖／品牌提供）

少帥28年！宅男工程師發現調整體質才是治痘根本

這位28歲的宅男工作師Eric現在可以相當有自信的站在鏡頭前，甚至社群軟體上的照片終於不用再當賭神永遠只有背影！身為痘肌一族，Eric曾經歷過擦什麼根本都沒效的日子，那種沮喪感每當照一次鏡子就懷疑人生一次！其實，痘痘的生成就是毛囊開口被阻塞了，有些人天生皮膚就容易分泌油脂，天氣一熱、口罩一戴毛孔立刻就堵塞了，當然怎麼擦藥都沒效！Eric開始研究「戰荳肌二代」後，發現日本專家是經過多年的研究，才開發了這款日本食品級A酸，它能從體內改善易痘體質，最近這一款食用級A酸更將成份再升級，添加了舒眠的超人氣成份「芝麻明E」，不僅改善肌膚的狀態、更能夠同時感受肌膚變得更健康了！工程師腦的Eric決定再給自己最後一次機會，沒想到因此找回了自信，讓他希望分享給更多人！

▼ 超勵志痘花男成功復仇　追回天菜級女友 。（圖／品牌提供）

▲日本研發用改變「易痘體質」的這款「抗痘膠囊」近期將成份再升級，添加了舒眠的超人氣成份「芝麻明E」，不僅善肌膚的狀態、更能夠同時感受肌膚變得更健康。

戰荳肌二代專利成份再升級 添加「芝麻明Ｅ」更強大

戰荳肌二代的「日本食品級A酸」主要有兩個專利成份，一是能夠達到消炎舒緩、調理膚質的「檸檬馬鞭草」；另一個則是具有修復調肌膚、修復傷口的「印度訶子」；除此之外，還有能夠抑制痘痘生成的「活性芽孢乳酸菌」；然而日本研發技術向來精益求精，最新一代獨家升級添加超人氣「芝麻明E」，數以萬計的芝麻萃取，目的就是為了幫助改善疲勞、擁有更好的睡眠狀態、真正做到舒眠養顏的目的從根本改善膚質。

▼ 超勵志痘花男成功復仇　追回天菜級女友 。（圖／品牌提供）

▲「日本食品級A酸」內含兩大專利成份能夠達到消炎舒緩、調理膚質、修復調肌膚、修復肌膚傷口。

體內機轉改變易痘體質　兩週見效看見肌膚重生！

倘若妳也嚐試過許多內服外用的方式都宣告失敗，此時就是再給自已一次享受肌膚重生的最佳時機！這款日本食用級A酸戰荳膠囊在台灣早已熱銷萬盒、人氣爆棚！這一次升級版添加了芝麻明Ｅ成份後，勢必將再掀起一股搶購潮！最重要的是，它的完美四效成份因為從體內機轉直接改易痘體質，可以在2、3週就能感受到明顯的效果，不僅是臉上的爛痘改善了，甚至是困擾很多人的脖子痘、後背痘也都一起改善了！

▼ 超勵志痘花男成功復仇　追回天菜級女友 。（圖／品牌提供）

▲四效成份因為從體內改變易痘體質，不僅是臉上的爛痘改善了，甚至是困擾很多女生的脖子痘、後背痘也都一起改善了！

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關鍵字：

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