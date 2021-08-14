　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

威力彩上看17.5億！「4星座」中獎率飆升：雙子座被金色財氣包圍

▲▼北市威力彩買氣,彩券,彩券行（圖／記者周宸亘攝）

▲威力彩頭獎上看17.5億元。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

威力彩連槓39期，下期獎金上看台幣17.5億元，若單住獨得，將成為今年最高單注獎金。對此，清水孟國際塔羅小孟老師也在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」公布8月16日中獎運最大的星座與生肖，並強調「需要有福報之人才會中大獎」。

Top4:雙子座

[廣告]請繼續往下閱讀...

穀神星落入雙子座，顯示雙子座好運不斷，穀神星也代表金色能量，若可以在下注前觀想金色的光茫再下注，金色財氣的能量將能包圍你，讓你奪得頭彩。

Top3：處女座

火星今日落在處女座，顯示你今日充滿紅色喜氣，若可以綁一條紅線在手上，再用綁紅線的手下注，紅色喜氣的能量將能守護你，讓你成為下一位幸運兒。

Top2:牡羊座

牡羊座太陽入偏財宮，今日靈感很強，容易接收到來自宇宙的靈感能量，建議您只要放鬆心情多聽心靈音樂，自然腦波頻率就會降低，就能夠冥想出特別數字組合，其組合能有機會讓你中大獎。

Top1:金牛座

金牛座金星與水星加速進入偏財宮，今日磁場很好，財運能夠獲得提升，且五形中金又生水與建議您在下注前裝一杯水在茶杯底下墊一張抄票，再喝下象徵財水，就能被祖先守護提升偏財運勢，說不定還能中到大獎。

今日開運生肖：豬.蛇.鼠.兔

今日開財運方位：西方
建議往住家或辦公室西方尋找投注站下注，好運就能滾滾而來。

開運時辰
早上07：00-11：00
下午13：00-15：00
晚上19：00-20：00

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►掃地機器人6000元有找！再也不被家事困住

ET快訊
威力彩上看17.5億！「4星座」中獎率飆升
快訊／約砲群聊被深挖！霍尊宣布退出演藝圈
蘇貞昌堅持發5倍券！議員爆「業內真相」嗆：在做樣子
人夫煮飯忘記按開關！老婆看到「一鍋生米」　直接揍斷6顆牙
快訊／野馬男「撞到21歲女命危」比中指　檢方聲請羈押
快訊／海嘯警報發了！海地規模7.2強震　預報有3公尺巨浪侵襲
鋼琴女神宣布「封乳」！向209萬粉絲喊話：可退追

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

威力彩上看17.5億！「4星座」中獎率飆升：雙子座被金色財氣包圍

凌晨突土石坍…隧道有細裂縫！台鐵「集集=車埕」估8／20恢復

中南部「一堆人月薪30K也買車」？網揭關鍵原因：很夠了！

楊蕙如怒了！543字嗆聲「神經病高端仔」：別再來惹毛我

鋼琴女神宣布「封乳」！向209萬粉絲喊話：可退追　網看一點邪笑

快訊／大雨夜襲！下周猛炸雷雨　「準颱風」誕生7天後往台灣靠近

快訊／疑機尾摩擦跑道！長榮飛抵關島　機長「重飛一次」降落

北橫台7線41.8K夜間預警性封閉　降雨頻繁防邊坡落石

桃機地勤確診　匡列34接觸者居隔！PCR現況曝

豪大雨+長浪掏沙！墾丁白沙灣枯枝充斥　面積縮3成

聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷

熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

陳小春組隊飄「山雞魂」：人湊齊再做大　揪謝天華.林曉峰組「古惑仔男團」？XD

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

Google搜男友名字驚覺頭冒綠光 見全家福照秒崩潰：寶寶超像他

車停檳榔攤前被嗆「不買別停這」　3惡煞火大砸店...西施淡定站一旁

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

行人走斑馬線「差點被大車撞」！　騎士按喇叭提醒...及時救回一命

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

威力彩上看17.5億！「4星座」中獎率飆升：雙子座被金色財氣包圍

凌晨突土石坍…隧道有細裂縫！台鐵「集集=車埕」估8／20恢復

中南部「一堆人月薪30K也買車」？網揭關鍵原因：很夠了！

楊蕙如怒了！543字嗆聲「神經病高端仔」：別再來惹毛我

鋼琴女神宣布「封乳」！向209萬粉絲喊話：可退追　網看一點邪笑

快訊／大雨夜襲！下周猛炸雷雨　「準颱風」誕生7天後往台灣靠近

快訊／疑機尾摩擦跑道！長榮飛抵關島　機長「重飛一次」降落

北橫台7線41.8K夜間預警性封閉　降雨頻繁防邊坡落石

桃機地勤確診　匡列34接觸者居隔！PCR現況曝

豪大雨+長浪掏沙！墾丁白沙灣枯枝充斥　面積縮3成

35億認證求愛必殺技！許光漢裸身秀腹肌　勾女星水中忘情激吻

快訊／三峽高壓電塔倒塌砸中鐵皮屋　55戶停電台電搶修中

全新「現代庫斯途」MPV亮相　對手鎖定Honda Odyssey

威力彩上看17.5億！「4星座」中獎率飆升：雙子座被金色財氣包圍

快訊／霍尊宣布退出演藝圈！「請傷害到此為止吧」約砲聊天群組被深挖

16年懸案藏陰謀「操場埋屍」翻拍電影　導演被控沒授權…親發聲！

《戰車世界》11週年盛大慶典正式展開！蘇聯戰車等你拿

Delta病毒「空前強大」！中國專家：過往防疫措施要變化了

《性／生活》驚人25cm猛男是真鵰！　女友現身「露神秘微笑」解答

原在停管處工作…北市「恐怖失業男」身帶美工刀　隨機割機車坐墊

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

生活熱門新聞

8顆月餅1180被質疑賣太貴　館長霸氣宣布： 一盒退200

即／大雨夜襲猛炸雷雨！準颱風往台來

童仲彥舊愛「邱主任」懷孕了？　孩子的爹是中部直播天王

紅衣小孩詭現路中　駕駛嚇壞尖叫

快訊／第6輪打高端對象出爐！

雨炸信義區！當地人傻眼「台北暴雨快沉了」

台灣超商很神！PTT一面倒推「這項服務」

打AZ要觀察1個月！一表秒懂「5大副作用時間點」

許藍方不倫後首上片！竟是開箱「AV泳池」

七夕8禁忌曝光　一個破洞就慘了　

月給人妻22萬仍不夠　醫生崩潰

文藻系花爆COS女僕不雅片外流

外送員等紅燈搭起連結！網見愛之橋感動

7年級生「沒紓困、沒疫苗」對蔡英文失望！他：都跑到這黨

更多熱門

相關新聞

女星買1200威力彩「中獎了」！

女星買1200威力彩「中獎了」！

威力彩連槓39期，下期獎金上看台幣17.5億元，不少民眾紛紛搶買試手氣，其中也包括女星阿喜（林育品）。她昨晚透露買威力彩中獎，中了400元獎金，但接著話鋒一轉，透露一共買了1200元的彩券，不禁懊悔表示「早知道就不要包全餐」。

快訊／威力彩頭獎未送出！下期上看17.5億

快訊／威力彩頭獎未送出！下期上看17.5億

威力彩前年8／12就開出過頭獎

威力彩前年8／12就開出過頭獎

即／威力彩15億獎號出爐　頭獎「本屆第七高」

即／威力彩15億獎號出爐　頭獎「本屆第七高」

「3生肖」財運強強滾！有機會中「15億威力彩」

「3生肖」財運強強滾！有機會中「15億威力彩」

關鍵字：

威力彩

讀者迴響

熱門新聞

8顆月餅1180被質疑賣太貴　館長霸氣宣布： 一盒退200

點名福原愛被傳回日本　夢多「掛台灣國旗」道歉

詹雅雯遭于美人爆緊急送醫　經紀人曝她現況

快訊／政策轉彎！5倍券可全民免費領取

新冠死神來敲門！一家8口「同天病歿」

快訊／詹雅雯驚傳送急診！　于美人：請幫忙集氣

即／大雨夜襲猛炸雷雨！準颱風往台來

《小學堂》小西瓜近況曝光！

童仲彥舊愛「邱主任」懷孕了？　孩子的爹是中部直播天王

八點檔男星陷嚴重憂鬱…錄完影住院

淹水鱷魚衝陽台玩　喊名S型速游

快訊／「野馬車主」栽了　跑車撞到整台報銷

他帳戶被當人頭很火　女反譏：你敢開嗎！

紅衣小孩詭現路中　駕駛嚇壞尖叫

富豪「省錢10招」曝　不喝星巴克、只刷1張卡

更多

最夯影音

更多
聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷

聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷
熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

陳小春組隊飄「山雞魂」：人湊齊再做大　揪謝天華.林曉峰組「古惑仔男團」？XD

陳小春組隊飄「山雞魂」：人湊齊再做大　揪謝天華.林曉峰組「古惑仔男團」？XD

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面