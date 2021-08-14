威力彩上看17.5億！「4星座」中獎率飆升：雙子座被金色財氣包圍

▲威力彩頭獎上看17.5億元。（圖／記者周宸亘攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

威力彩連槓39期，下期獎金上看台幣17.5億元，若單住獨得，將成為今年最高單注獎金。對此，清水孟國際塔羅小孟老師也在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」公布8月16日中獎運最大的星座與生肖，並強調「需要有福報之人才會中大獎」。

Top4:雙子座

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穀神星落入雙子座，顯示雙子座好運不斷，穀神星也代表金色能量，若可以在下注前觀想金色的光茫再下注，金色財氣的能量將能包圍你，讓你奪得頭彩。

Top3：處女座

火星今日落在處女座，顯示你今日充滿紅色喜氣，若可以綁一條紅線在手上，再用綁紅線的手下注，紅色喜氣的能量將能守護你，讓你成為下一位幸運兒。

Top2:牡羊座

牡羊座太陽入偏財宮，今日靈感很強，容易接收到來自宇宙的靈感能量，建議您只要放鬆心情多聽心靈音樂，自然腦波頻率就會降低，就能夠冥想出特別數字組合，其組合能有機會讓你中大獎。

Top1:金牛座

金牛座金星與水星加速進入偏財宮，今日磁場很好，財運能夠獲得提升，且五形中金又生水與建議您在下注前裝一杯水在茶杯底下墊一張抄票，再喝下象徵財水，就能被祖先守護提升偏財運勢，說不定還能中到大獎。

今日開運生肖：豬.蛇.鼠.兔

今日開財運方位：西方

建議往住家或辦公室西方尋找投注站下注，好運就能滾滾而來。

開運時辰：

早上07：00-11：00

下午13：00-15：00

晚上19：00-20：00

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