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中南部「一堆人月薪30K也買車」？網揭關鍵原因：很夠了！

▲買車、夫妻、買新車。（示意圖／達志影像）

▲有網友指出，中南部許多人月新30K左右就買車。（示意圖／達志影像）

網搜小組／閔文昱報導

買車需要花錢保養，出去外面還要找車位停車，生活中會多出幾筆額外開銷，不過一名男網友表示，在中南部一堆30歲以內、月薪3萬多的人都有買車，讓他相當好奇，「是我同溫層的狀況，還是真的很平常？」引發不小討論。對此，有網友就揭露了關鍵原因。

一名網友在Dcard以「周遭一堆月薪3萬多買車的？」為題發文表示，他發現在中南部不少月新30K左右的人都在30歲以前買車，大部份是中古車，少部分是國產新車，讓他相當納悶是否只是自己看到了同溫層的現象。

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原PO進一步分析，這些買車的民眾通常家裡的經濟狀況也沒特別好，就是一般的老百姓，且住家裡居多，「女生大概60%以上都有買車，男生大概30%左右，比例比我想像中還高。」

维基百科，自由的百科全书

▲有網友分析，高雄路大好停車，買車很普遍。（圖／翻攝自维基百科）

文章一曝光，馬上引發關注，不少網友紛紛留言，「高雄因為路大、棋盤式設計、好停車的關係買車開我也覺得滿普遍的，身邊30歲之前買車的大概7成以上，加上3萬多住家裡在南部很好花了啦」、「中南部沒車幾乎等於沒腳，就算是機車要出去採買也不方便，而且如果住家裡3萬也夠了啦」、「一台全新的國產或平價進口也才幾十萬，普通的老百姓都買的起吧」。

不過也有網友透露，自己24歲住家裡，存了一筆現金買一輛80萬元內的國產新車，目前薪水也是3萬元初，「不得不說，車子花費真的蠻重的，高度依賴的人一年花十幾萬大有人在，像我自己今年估快11萬，12K稅金＋35K保險＋10K保養＋油錢一年50K左右，更別說本體車價攤還80萬/15年=53K，這樣加起來一年就去了16萬…負擔真的不小，買車的年輕人真的要三思，『買了大概30歲前都不能存錢了！』」

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