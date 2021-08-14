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窗外傳慘叫！她轉頭見「噁男抱5歲女童」狂晃　30秒畫面網氣炸

▲▼ 俄羅斯5歲女童遭性騷擾。（圖／翻攝自YouTube／Гений ютуба）

▲ 5歲女童光天化日之下遭到猥褻。（圖／翻攝自YouTube／Гений ютуба）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯楚瓦什共和國日前發生一起離譜案件，一名女子在家中聽見尖叫聲，自窗戶往外一看，竟發現一名男子坐在戶外的長凳上，將一名年幼女童緊抱在腿上強行親吻，甚至伸手撫摸下體，影片在網路上曝光後引起公憤。

根據當地《ZNAK》報導，這起事件發生於楚瓦什共和國首府切博克薩雷一處住宅區，女童鄰居6日在家中聽見外面傳來女童尖叫聲，往窗戶外一看便看見案發過程。

近30秒的畫面中可見，嫌犯翹著腳坐在戶外的長椅上，將身穿白色上衣及紅色短褲的女童抱在自己的大腿上，以雙手固定住女童頭部及身體後強吻對方，接著更伸手拉開女童大腿，加以猥褻。過程中女童不斷掙扎，甚至發出尖叫聲，但嫌犯不以為意，只顧著抱住腿上的女童，不斷撫摸。

女子目睹案發現場後趕緊拍下影片為證，隨後報警。調查發現，現年44歲的男嫌與受害女童都住在附近，男嫌則辯稱，自己當時喝醉，事後什麼都不記得，現已因涉嫌對14歲以下兒少實施性暴力被捕。

這段影片在社群媒體上流傳，也引發當地網友質疑，「為什麼路人只是默默經過，沒有阻止」、「為什麼5歲女童會自己出現在街上，沒有大人陪」、「為什麼拍影片的人沒有馬上通知女童家長」。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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