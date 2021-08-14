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「飛國外混打第2劑」返台會被承認？陳時中曝1關鍵：這樣可以

▲▼0814中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者周姈姈／台北報導

台帛旅遊泡泡2.0今（14）日出發，許多民眾都為了打疫苗衝帛琉，甚至還有民眾表明自己就是要去帛琉混打疫苗，而針對「飛國外混打第2劑」返台是否會被承認，指揮官陳時中回應「如果打的疫苗是我們有發EUA的，也符合我們要的，那效果我們就會承認。」

本站稍早報導指出，帛琉旅遊泡泡2.0首發團今日啟航，清晨4點30分左右，超過140名旅客抵達桃園機場第二航廈排隊進行PCR檢測，帛琉觀光局台灣辦事處代表雷均表示，首發航班有九成五是要去打疫苗，甚至有旅客直接表示，已經接種第一劑AZ，這次去就是要混打輝瑞，因為聽說保護力更強。

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▲帛琉旅遊泡泡2.0今首航。（圖／記者蔡玟君攝）

針對民眾在國外混打第2劑疫苗返台是否會被承認，指揮官陳時中於今日下午記者會表示，一個是效果的有效性，一個是證明的有效性，當地開的證明，未來會有認證的程序，那個證明就會被承認，只是那是官方上的，「那如果他打的是我們有發EUA的，也符合我們要的，那效果我們會承認。」

民眾在國外打了疫苗都會拿到一張接種證明，並無法拿到國內小黃卡，但國內還是有些特定場所需要出示小黃卡才能進入，如此該如何證明民眾確實已在國外打過疫苗，對此，陳時中指出，不管在帛琉或其他區域打疫苗，都會核發相關證明，「我們沒辦法另外開證明，就是由當地開的證明為主」，另外針對帛琉打疫苗，中央、地方在4/7時就是這樣的規定，那時就有發文給地方政府，如果地方政府還需要可以再補發一次。

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