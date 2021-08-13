台帛旅遊泡泡「8／14重啟」！柯文哲批：去觀光還是打疫苗？

▲台北市長柯文哲召開記者會。（圖／北市府提供）

記者閔文昱／綜合報導

中央流行疫情指揮中心日前拍板核定，重啟台帛泡泡，最快8月14日就會有重啟後的首部航班飛往帛琉。對此，台北市長柯文哲13日質疑，不知道去帛琉旅遊的目的是什麼，「到底要去觀光還是打疫苗必須講清楚。」

針對台帛旅遊泡泡重啟，柯文哲13日在記者會上直言，不曉得去帛琉旅遊的目的是什麼，「如果是要打疫苗的話，乾脆把疫苗買回來打就好，不曉得為什麼要這樣去一趟。」他認為，帛琉若沒有其他國家的觀光客，當地人百分之百打過疫苗，也許可以考量，但到底要去觀光還是打疫苗必須講清楚。

▲帛琉泡泡綠色通道。（圖／桃機公司提供）

柯文哲指出，指揮中心提出「5+9」自主健康管理規範，但5天自主健康管理結束後要做PCR，到底是誰要去做？如果是在防疫旅館還可以管理，但如果是待在家的人，難以知道他到底有沒有做PCR，不曉得要怎麼管理。

柯文哲認為，疫情期間的放寬措施應該是以民生必需、涉及社會運作領域優先鬆綁，「如果是錦上添花，恐怕還是要小心」。他同時吐槽台帛旅遊泡泡，「要不要把專家會議的會議記錄拿出來看一看？」強調還是要小心。

▲帛琉開放台灣人免費打疫苗。（圖／記者蔡玟君攝）

帛琉觀光局台灣辦事處處長雷均11日宣布，帛琉將提供2000劑疫苗，包括輝瑞、莫德納與嬌生三種疫苗可提供旅客預訂，旅客可於抵達帛琉當天在機場免費施打，並提供疫苗施打證明。另外，帛琉觀光局還特別提供每人 50 元美金（約新台幣1400元）給台灣旅客在帛琉使用。

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