帛琉提供2千劑疫苗！6千台人搶訂憂打不到　業者：9月底前都可打到

▲帛琉牛奶湖。（圖／記者蔡玟君攝，下同）



記者周姈姈、蔡玟君／台北報導

台帛旅遊泡泡2.0重啟，帛琉政府開放台灣旅客前往當地打疫苗，旅客訂好行程後，就可以寄email向帛琉觀光局台灣辦事處申請打疫苗，而根據各家旅行社收到的訂單數，就有超過6000人想去帛琉，不過帛琉政府僅提供2000劑疫苗，如此是否會造成旅客到了帛琉卻「無劑可施」的狀況，就有業者分析，9月底前，若有打疫苗需求的旅客應該都不會有問題。

帛琉觀光局台灣辦事處處長雷均先前宣布，帛琉政府將提供2000劑疫苗，如輝瑞、莫德納與嬌生3種疫苗可提供旅客預訂，於旅客到達當日在帛琉國際機場免費提供旅客施打，並提供疫苗施打證明，預訂流程為旅客行程確認後，以email向帛琉觀光局台灣辦事處申請(taiwan.tvc@gmail.com)。

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自從台帛旅遊泡泡重新開放旅客下訂，各家旅行社就已收到超過6000人下訂數，但帛琉政府僅提供2000劑，如此是否會造成旅客到了帛琉卻打不到疫苗的狀況，對此，可樂旅遊總經理李季柏分析，帛琉政府目前提供2000劑疫苗，依照目前帛琉泡泡2.0每週2個來往航班，每班共158席，依目前產品開的出發日到9/25為止，共11架次、1500個位子，因此在9月底前，若有打疫苗需求的旅客應該都不會有問題。

▲旅客訂好行程後，就可以寄email向帛琉觀光局台灣辦事處申請打疫苗。



雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍日前表示，打疫苗是旅客的主訴求之一，關鍵點是目前帛琉現階段只有2000劑疫苗，但僅雄獅目前就有約4200人預購，還有其他旅行社的訂單，如果只有前2000人打得到，後2000人需求可能會下降。

游國珍指出，疫苗訊息沒有確認前，旅客不會輕易確定要不要出發，他坦言確實有可能發生下訂後但到當地打不到疫苗，如果非旅行社安排，疫苗就不在旅遊定型化契約內，如果不如旅客預期要取消，得依照定型化契約走。

但游國珍說，帛琉旅遊泡泡終究是特殊情況，預購時可以隨時取消，一旦確認航班規範，旅行社也會告知旅客所需的帛琉相關資訊，如果到最後打不到疫苗，或帛琉方有滾動式改變作法，他建議旅客在定型化契約內有所謂「其他條款」，簽約時將打不到疫苗簽進條款裡，一旦因打不到疫苗旅客要取消，可以退訂金，讓彼此雙方都有認知。

KKday表示，目前下單的旅客中有1/3是有疫苗需求，平台都會提醒旅客確定行程後，要自行email給帛琉觀光局申請打疫苗。針對旅客可能因打不到疫苗而取消訂單，KKday表示若旅客已確定訂單、並簽定型化契約，但因個人因素必須取消，就照契約內容處理，但如果還在預購程序，因受到機位、當地供應商或其他因素導致必須取消，平台會協助全額退費。