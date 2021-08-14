安倍晉三緬懷李登輝　「悼憶他和藹笑臉及有力握手」

▲安倍晉三追思文。（圖／李登輝基金會提供）

記者呂晏慈／台北報導

前總統李登輝逝世周年，李登輝基金會14日舉行《李登輝秘錄》發表會，會中提供日本前首相安倍晉三和日本防衛大臣岸信夫在今年7月30日撰寫的追思文，安倍晉三談及李登輝對台日友好貢獻良多，懷念他和藹的笑臉、強而有力的握手，時值李前總統仙逝周年，再次緬懷遺德，由衷祈求冥福。

安倍晉三在追思文表示，「時值李前總統登輝仙逝周年，謹再次緬懷李前總統生前偉業，並申致由衷哀悼之意。」

安倍晉三表示，李前總統對台日親善關係及友好增進之貢獻良多，經常對日本抱持特殊情感。先生為台灣帶來自由、民主、人權及普世價值，並建構今日日台關係的基礎，謹表深切敬意。

安倍晉三表示，悼憶李前總統和藹笑臉及強而有力之握手，對台堅定不移之情愛與使命感，及對日本寄予溫暖期待之言語，至今難忘。時值李前總統仙逝周年，再次緬懷遺德，由衷祈求冥福。

此外，岸信夫則在追思文表示，故李前總統登輝先生仙逝周年追思會，謹致上惜別之意，李前總統對日台友好關係之遺世貢獻，令人不勝敢荷崇敬。

岸信夫表示，「吾人悼憶李前總統遺德訓誨之餘，並誠心祈求先生遺志能傳承後世，為台灣進一步發展茁壯奠定深厚基礎，由衷獻上祝福。」

岸信夫去年8月9日曾與前首相森喜朗率領的弔唁團訪台參加追悼儀式，9月18日森喜朗再度率團訪台參加李前總統的告別式，岸信夫因已被內定接任防衛相而未能同行。