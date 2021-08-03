岸信夫籲國際關注「台灣的生存」　吳釗燮：讓全球更關切區域和平

▲日本新防衛大臣岸信夫（Kishi Nobuo）。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

日本防衛大臣岸信夫在接受英國金融時報專訪時，呼籲國際社會更加關注「台灣的生存」，並警告中國大陸不斷擴大的軍力正在包夾台灣。對此，外交部長吳釗燮在推特上表示感謝，「堅定支持對台灣捍衛自由及民主的生活方式至為重要。因為您的努力，全球更聚焦關切區域和平及穩定的必要性」。

日本前首相安倍晉三的弟弟岸信夫接受「金融時報」訪問時表示，日本先前在國防白皮書中打破多年來慣例，首度明載台灣局勢的穩定對日本的安全保障和國際社會相當重要，稱日本有必要抱持「緊張感」密切關注。岸信夫受訪時的發言，更強化這項立場。

岸信夫也重申，日本國防白皮書中提到，在中國與台灣的軍力方面，目前中國具有「壓倒性的優勢」。岸信夫強調，「我們看到中國的各種動作，就是要包夾台灣」。

對此，吳釗燮指出，感謝日本防衛大臣岸信夫呼籲國際社會更加關注台灣的生存。堅定支持對台灣捍衛自由及民主的生活方式至為重要。因為您的努力，全球更聚焦關切區域和平及穩定的必要性，我們由衷感謝。

儘管呼籲國際間要正視中國大陸不斷擴大的軍力正在包夾台灣，但岸信夫表示，日本並無意與台灣建立直接軍事關係，將維持現狀，台日也不會締結正式外交關係。

岸信夫指出，「在維持現有架構的同時，我們希望透過各種倡議，以及日美的意見交換，來達成共識」。