台南失智翁騎152公里到南投體力透支　警供吃喝請小黃送回

▲蔡姓失智老翁從台南騎了150多公里路到南投，中興警方熱心協助返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

年近7旬的台南蔡姓老翁疑患失智症而迷路，日前獨自騎車超過150公里到南投中興新村，精疲力竭地敲當地住戶的門請求協助，民眾帶著蔡翁前往派出所報案；警方聯繫上家屬後，先協助聯絡計程車將蔡翁送回台南自宅，還找到蔡翁遺落在中興新村內的機車，最後人車均安。

中興警分局指出，當地許姓民眾在上（7）月29日晚間8點左右，帶著1名老先生到中興派出所報案，表示老翁敲他家的門並請求載他到台中火車站，許姓民眾察覺有異，於是帶著他向警方請求協助。

▲蔡姓失智老翁從台南騎了150多公里路到南投，中興警方熱心協助返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方查出老翁為今年68歲的蔡先生，疑患有輕微失智症，家住台南市南區，當天早上騎機車從台南出發，一騎竟騎了152公里，迷航到達南投中興新村，機車沒油後只好停在路邊、赤腳徒步遊蕩；所長吳文平發現蔡翁已體力透支，於是趕緊協助他入內休憩、安撫緊張情緒，也提供熱食及飲水。

經員警悉心詢問後，與蔡翁女兒以電話聯繫上，蔡女得知父親遠在南投時非常驚慌，也表示當下無法自身前往，央請員警聯絡可靠計程車司機協助送回台南家中；員警林于茵因擔心老翁，當天深夜再次電聯家屬，確認他已安全返家，爾後員警也調閱駐地監視器，查詢老翁機車車行和赤腳徒步的路徑，隔日循線在南投市仁德路找回該部機車，讓家屬十分感激。



►鍋身雙層防燙，料理更便利



►一芳董娘涵碧樓泳池脫口罩拍網美照 南投衛生局：違法就開罰



►佛心企業3千萬紓困金今發放 申請邊緣戶落淚：感動！感謝！



►脫罩跳水庫挨批 祈錦鈅深夜到案90度鞠躬道歉：錯誤示範