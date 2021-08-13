中山高湖口段連環車禍釀6傷　4車撞成廢鐵車陣嚴重回堵

▲中山高北上85公里處稍早發生一起連環車禍。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

國道中山高北上85公里處上午發生一起連環車禍，造成4車追撞6人受傷，消防人員接獲報案後立刻前往救援，所幸6名傷者均無大礙，目前已送往醫院救治，整起事故發生原因，也由警方接手調查中。

新竹縣消防局13日上午8時許接獲通報，中山高北上85公里有一起多車車禍，消防人員抵達現場發現為2台大貨車、1台小貨車及1台廂型車發生連環追撞，立即派遣人員及車輛前往搶救。

▲▼事故疑似因未保持安全距離，煞車不及追撞，所幸6名傷者均無生命危險。

這起車禍總共造成6人受傷，其中60歲廂型車司機小腿開放性骨折意識清醒，送東元醫院，廂型車乘客2男1女皆為輕傷、意識清醒送往中國醫藥大學竹北附醫，另外小貨車上1男1女，皆為輕傷、意識清醒，送東元醫院。

據了解，這起車禍位置為在國道湖口交流道附近，疑似因上班車多擁擠，在未保持安全距離下發生追撞，由於擠壓力道到，導致事故車輛嚴重變形，所幸6名傷者均無生命危險。

▲▼由於擠壓力道大，4輛事故車幾乎嚴重變形。

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