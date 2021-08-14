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新竹古蹟東門城化身「光之島」環形劇場　四大亮點一次搶先看

▲▼ 新竹古蹟東門城化身「光之島」環形劇場　四大亮點一次搶先看 。（圖／新竹市政府提供）

▲8/15晚間八點半，鎖定林智堅市長臉書環形劇場直播。

圖、文／新竹市政府提供

疫情時代全台最大戶外直播式展演「新竹光臨藝術節－光之島」，將於本周日（8月15日）晚上八點半，在林智堅臉書舉辦直播首映，全長約一小時，開啟疫情時代全新的表演形式，有巨型米粉架屏幕、優人神鼓，並由三金主持人黃子佼主持，新竹市長林智堅也將與優人神鼓一同演出，擔任祭司腳色，另外還有重量級神秘嘉賓現身，千萬不要錯過！

「新竹光臨藝術節－光之島」四大亮點搶先看

第一由曾獲｢傑出建築師獎｣的甘銘源老師，用1000支台灣桂竹與孟宗竹，與在地｢曬米粉｣傳統用的米粉架，打造6層樓高、130米的巨型米粉架屏幕，U型圍繞新竹市東門圓環，不僅兼顧能抵抗新竹風，也成竹市最新、最美、最在地的夜景。

第二，200年古蹟東門城化身環形劇場，由2021金馬獎視覺統籌團隊Bito帶來動畫「光之島」，180度環形投影在米粉架屏幕與古蹟東門城上，放映台灣最夯元素如小吃滷肉飯、台啤、石虎、棒球等，還有新竹在地驕傲的晶圓產業、客家花布、國家太空計畫等，滿滿彩蛋等你發掘。

第三，優人神鼓疫情後第一次戶外演出，不同過去實體劇場，讓民眾跳脫空間限制，跟著直播鏡頭以｢最佳視角｣看演出，優人也搭配現場光影效果，打造全新劇目「新竹能量」，為觀眾帶來最藝術、最文青的沉浸式感官體驗。

▲▼ 新竹古蹟東門城化身「光之島」環形劇場　四大亮點一次搶先看 。（圖／新竹市政府提供）

▲劇場播映最台生命力如石虎、棒球、街景等。

最後，新竹市長林智堅也將擔任優人神鼓中的祭司一角，與優人一同演出經典劇目「祭天」，誦念祈願文為表演揭開序幕，也為疫情祈福。當天還有一位重量級神秘嘉賓也會現身，與大家見面，千萬不要錯過！

新竹市府表示，「新竹光臨藝術節－光之島」15日晚點八點半線上開演，因應防疫，不開放現場觀賞，東門圓環當日下午17點起至22點，將實施人、車交通疏導，請民眾依現場人員導引行駛。可鎖定林智堅臉書、新竹市府官方YOUTUBE線上收看，本次直播後，還將結合4K、VR技術進行針對演出進行數位保存。

▲▼ 新竹古蹟東門城化身「光之島」環形劇場　四大亮點一次搶先看 。（圖／新竹市政府提供）

▲優人神鼓疫情後第一次戶外演出(林勝發攝於疫情前)。

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