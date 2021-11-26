用腳狂戳獄友屁股！男辯：是叫他洗澡　法官認定性騷擾結果曝

▲陳姓受刑人在獄中服刑期間，竟趁著獄友不及防備之際，在短短半小時內不斷用腳碰觸獄友的屁股。（圖／示意圖，非本文當事人／pixabay）



記者林冠吟／新竹報導

新竹一名陳姓受刑人2017年6月在新竹監獄服刑時，竟趁著獄友躺在地上運動來不及反抗，以腳碰觸對方臀部中間部位（靠近尾椎處），接著半小時後再趁著對方坐在地上寫字，先後以左、右腳碰觸獄友的屁股。新竹地院審理後，依違反性騷擾防治法，判陳男拘役50日，得易科罰金。

應訊時，陳男坦承確實有碰到獄友的屁股，但辯稱當時他是要叫獄友去洗澡，否認有性騷擾之行為，強調「如果我要性騷擾的話就坐在他旁邊摸他就好」。不過法官審理後指出，臀部並非我國一般正常社交禮儀下可碰觸的身體部位，認為陳男沒有理由不知道，且勘驗監視器畫面後發現，陳男顯然是故意多次觸碰獄友的屁股，認為陳男的動作具有調戲含意，讓人不舒服的感覺明確，顯見陳男在主觀上確實有趁著獄友不及抗拒之際而對其性騷擾。

法官審酌陳男明知臀部為個人身體隱私部位，不得任意觸碰，認為陳男不私尊重他人身體自主權利，對獄友性騷擾得逞，已侵害到獄友的身體自主權，並對獄友的身心造成影響，雖然陳男犯後坦承客觀事實，卻仍找理由辯解，顯然對其自身行為未有真切反省的犯後態度，依違反性騷擾防治法，判陳男拘役50日，得易科罰金，全案仍可上訴。