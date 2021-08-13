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社會 社會焦點 保障人權

「最美國道」遭爆吸血社畜！口罩露鼻扣500元　違規單曝光全怒了

▲▼與鯊共舞開展。（圖／高公局）

▲台中清水服務區被稱作是最美國道。（圖／高公局）

記者葉國吏／綜合報導　

號稱全台最美國道服務區、台中清水服務區傳出不當苛扣員工薪資情事。網友在社群網站Dcard上貼初四張違規扣款單，爆料服務區內某櫃位廠商對員工違法扣款，網友見狀痛批根本就是在吸血。

▲▼奉勸想去清水休息站工作的人們。（圖／翻攝Google頁面存檔）

▲▼網友發文「奉勸想去清水休息站工作的人們」，透露服務區內亂扣款的廠商。（圖／翻攝Google頁面存檔，下同）

▲▼清水服務區櫃位亂扣款。（圖／翻攝Dcard）

這篇標題為「奉勸想去清水休息站工作的人們⋯⋯」的文章，內容指出休息站內某櫃位雖然待遇不差，但管理制度卻是罰單制度。他貼出四張違規扣款單，內容分別為「口罩配戴不合規定，扣款500」、「服裝儀容不整（未配戴名牌），扣款500」、「拒絕顧客支付款方式導致客訴，扣款500」、「未依規定操作三倍券，導致手改報表，扣款500」等。

網友透露，這些被扣的錢並不是給發薪資的人，根本就不知錢會到哪去？「超不透明」，主管還會不問原因就直接開罰，甚至還有同事整個月被扣3000元工資。

▲▼清水服務區櫃位亂扣款。（圖／翻攝Dcard）

這些爆料讓其他網友留言說「時不時就開單也太誇張了，還讓不讓人活了」、「太扯了！！本來打算開學後要去那找打工 看來還是打消這個念頭比較好」、「薪水多？扣金額挺高耶！以工讀的薪資等於一天薪水扣了一半了⋯⋯辛苦了。」

▲▼清水服務區櫃位亂扣款。（圖／翻攝Dcard）

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