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PTT酸疫苗3現況「為何25-35歲沒爆氣？」　鄉民笑：最軟的一塊

▲▼新冠肺炎三級警戒降級前 台北車站周邊周一上班人流。（圖／記者屠惠剛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

全台目前已有900萬人打過第一劑疫苗，涵蓋率達40.91%，不過這對大多年輕人來說，仍是遙遙無期的事。一名網友就舉出幾項施打現況，好奇「為什麼25-35歲還沒爆氣阿？」一席話引起熱論，不少鄉民直呼，「因為完全不抱希望了」、「就一群韭菜」。

網友在PTT發文提到，25-35歲這個年齡層的人多半已經開始工作，早出社會的幾乎位於小管理職，在晚婚少子化之下，多數人還未有家累，父母年紀也還不到需要照顧的時候。

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接著針對疫苗施打現況，他表示，「眼看無限被擴充的第二類，挑三撿四來插隊的中年，第一批BNT也被保留給中二孩，工作責任免不了，稅沒少繳，為什麼你們還沒爆氣阿？」

▲▼0720 新北市公私立教職員0720疫苗開打（慈濟中和靜思堂）。（圖／記者黃克翔攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

對此，鄉民紛紛回應，「我女友快氣死了哈哈哈」、「下班已經晚上了，根本沒空」、「爆氣能怎樣？還不是網路嘴一下而已」、「老子純正第七類最基層員工，無限擴充到現在連第一劑都沒下落」、「忙到沒時間靠腰」、「韭菜就該乖乖讓人割，要爆什麼氣」、「因為台灣價值啊」、「最軟的那一塊，不敢爆氣的啦」。

值得一提的是，國內疫苗總到貨量達到1071.42萬劑，考量到台灣已施打兩劑疫苗約56.5萬人，加上第四輪疫苗接種是提供AZ給38歲以上民眾施打，12日新到貨的AZ疫苗，未來有望開放給38歲以下的民眾接種。

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