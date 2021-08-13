「柔道男女神」楊勇緯、林真豪回歸母校！新民高中樂儀隊列隊歡迎

▲「柔道男神」楊勇緯、「柔道女中豪傑」林真豪凱旋回到母校新民高中。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台灣「柔道男神」楊勇緯在2020東京奧運中勇奪銀牌、「柔道女中豪傑」林真豪也一路殺進8強，2人同為新民高中畢業校友，今(13日)一同返回母校，新民高中舞龍、及樂儀隊一早在校門口列隊，熱烈歡迎2人凱旋歸來。

新民高中校方指出，楊勇緯此次在東奧中勇奪銀牌，寫下台灣奧運史上柔道選手最佳紀錄；此外，林真豪同樣上演大驚奇，以洲際名額取得奧運門票，一路殺進8強。校方表示，2人在新民高中時就是同班同學，時常同場較勁，在柔道隊林士玄及魏肇良教練指導下，開始展露頭角，皆在全中運獲得金牌，國內比賽戰績輝煌，高中畢業後進入台灣體育大學，由劉文等教練帶著他們四處國際征戰，更是邁向巔峰。同為新民校友的劉文等教練說，「他們對於柔道非常用心，也很投入。」

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▲楊勇緯、林真豪一同回到新民母校。（圖／記者鄧木卿攝）

新民高中柔道隊林士玄、魏肇良教練、以及台體大劉文等教練表示，楊勇緯來自柔道世家，媽媽和哥哥都會柔道，楊勇緯的爆發力、協調力及抗壓性都很好，運動員在訓練的過程中非常艱辛，楊勇緯同樣也有遇到練習瓶頸，但他都會透過各場比賽經驗獲得的成果，來挑戰下一個目標；楊勇緯在入學後，對自我要求非常高，生活自律，謙虛、優秀的表現更於2020榮獲台中市傑出優秀運動員獎項，再加上超齡的抗壓性、與強化的心理素質，才能讓他屢創佳績。

楊勇緯自新民高中畢業後，就讀國立台體大，但他非常掛心柔道隊的學弟妹們，常利用課餘時間跑回母校，協助教練指導學弟妹柔道技巧及經驗，更分享他參加比賽的心得，學弟妹在他鼓舞下，都展現更充分的自信。

林士玄教練爆料，楊勇緯沒有叛逆期，在校期間都很乖，但因長相帥氣，屬於「型男」類型，因此深受女同學喜愛，「我唯一只有禁止他不能談戀愛，因為他要踏上國際舞台，絕對要專注在柔道訓練上，不可以分心，所以他在高中時期沒有交過女朋友！」而此次楊勇緯在奧運殿堂上一舉奪銀，成了「台灣之光」，更因帥氣外型獲封「柔道男神」，吸引外界目光。

▼新民高中舞龍、樂儀隊一早在校門口列隊歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）