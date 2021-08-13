　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「員工染疫就開除」錄音瘋傳　館長曝原因：這個我會告

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

有網友在PTT八卦板PO文質疑館長陳之漢的月餅8顆賣1180元太貴，還公開一段「員工只要染疫就直接開除」的錄音檔，暗指館長惡意資遣員工。對此，館長12日晚間在直播中回應，公司運作、開除員工都是依法行事，絕對沒有違反《勞基法》，對於網路上的謠言，他會提告捍衛自己的權益。

館長回應月餅、員工染疫就開除等爭議。（圖／翻攝自PTT、YouTube館長惡名昭彰）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲館長直播回應PTT網友的質疑，並表明將會提告。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

該網友在PO文中公開一段「員工只要染疫就直接開除」的錄音，館長表明，「這個我也會告」，5月15日疫情最嚴重時，因為擔心員工集體染疫，於是分成兩班次上班，電腦等設備都可以拿回家使用，薪水也完全照給，前提時不要趁在家工作的集會亂跑出去，萬一染疫，回到公司又傳染給其他人，到時候公司也不用做了，這是他當時說這句話的原因，「保護自己、保護家人、保護同事，我哪裡有錯？」

而關於惡意資遣，館長強調，公司的一切都是按照《勞基法》走，身為老闆，難道連把沒能力的人請走，改聘請有能力的人的權力都沒有，面對一直做錯事的員工，「我還不能請他走，那我不懂要怎麼當老闆？」

館長回應月餅、員工染疫就開除等爭議。（圖／翻攝自PTT、YouTube館長惡名昭彰）

▲網友在PTT發文質疑館長。（圖／翻攝自PTT、YouTube館長惡名昭彰）

此外，該網友在PO文中直指，館長的月餅與另一家廠商都是來自同一間製造商，價差有200元，根本是把粉絲當盤子。對此，館長表示，光是外盒設計費用、倉管、理貨、撿貨等成本，每一盒月餅他其實獲利不到200元，「從頭到尾我都有說，我有200元的利潤」，如果覺得貴，大家也可以選擇不買，但他從未隱瞞這件事。

至於館長名下有6000多萬的房子和超過10台車一事，館長說，「我名下沒車，0台車，這就毀謗了，我都租賃的，公司車不是我的車」，房子也只有一間。

►靠它解決失眠、彷彿睡在雲朵裡

ET快訊
勞工擴大1萬元補貼多2類人　10時開放請領對象、重點一次看
陳時中拼出疫苗千萬劑！38歲以下有望打到AZ　2圖看到貨現況
許藍方喊「脫下來我可以幫…」超狂撩男畫面流出！人夫羞爆
德BNT疫苗原廠：手續完成就交貨台灣
太常做愛乳頭易變黑？　正妹藥劑師破解4大性迷思

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

極陰年鬼門開！「白花油驅邪」引網戰　民俗專家曝半夜4禁忌

擬增906萬人「五倍券免費領」！　這類人有福了

陳時中拼出疫苗千萬劑！38歲以下有望打到AZ　2圖看到貨現況

6、7月電費暴增！　2招檢查台電是否算錯了

「員工染疫就開除」錄音瘋傳　館長曝原因：這個我會告

陳時中稱3+11非破口　專家「1件事」打臉：是最大笑話

「熱帶低壓」朝台灣前進？專家分析威脅性　今起7天防劇烈天氣

太常做愛乳頭易變黑？　正妹藥劑師破解4大性迷思

「全台最大廢墟」現況曝光！剩3棟建築　其他全部剷平

許藍方喊「脫下來我可以幫…」超狂撩男畫面流出！人夫羞爆

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

不知道懷孕了！女會計「以為變胖」　棄嬰5萬交保：每月MC都有正常來

屏東孕婦「離奇逆向」撞對向車 夾腿護2歲孩...當場破水胎兒不保

極陰年鬼門開！「白花油驅邪」引網戰　民俗專家曝半夜4禁忌

擬增906萬人「五倍券免費領」！　這類人有福了

陳時中拼出疫苗千萬劑！38歲以下有望打到AZ　2圖看到貨現況

6、7月電費暴增！　2招檢查台電是否算錯了

「員工染疫就開除」錄音瘋傳　館長曝原因：這個我會告

陳時中稱3+11非破口　專家「1件事」打臉：是最大笑話

「熱帶低壓」朝台灣前進？專家分析威脅性　今起7天防劇烈天氣

太常做愛乳頭易變黑？　正妹藥劑師破解4大性迷思

「全台最大廢墟」現況曝光！剩3棟建築　其他全部剷平

許藍方喊「脫下來我可以幫…」超狂撩男畫面流出！人夫羞爆

4台商越南染疫身亡　外交部：第一時間協助家屬

不畏疫情打撀仍讓首購族定心買氣旺！宜蘭建商以「MIT頂級建材」打造高貴不貴日式宅

雷納德4年48.9億續約快艇　至少與喬治聯手到2024年

台泥決議捐贈慈濟1億元　資助購買BNT疫苗

極陰年鬼門開！「白花油驅邪」引網戰　民俗專家曝半夜4禁忌

IG驚見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷崩潰痛哭！　收2年前祝福：你快樂嗎

棄嬰女會計懷孕不自知　丈夫3個月前玩笑話竟成真

阿富汗第3大城淪陷　3000美軍急援撤離使館人員

外送員「戀上援交妹」釀殺機　「用身體說故事」情慾互動探索

88節大鬧老父靈堂　汐止無業男被弟弟「啞鈴爆頭」棄屍

林昀儒對戰世桌賽評「招牌蛇球」　讓7分仍獲勝！他讚：未來奧運冠軍

生活熱門新聞

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

國家警報又響了！大雷雨轟這縣市

越常做愛乳頭越黑？　正妹藥劑師破解4大性迷思

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

「康鈞尉夫妻長相PR多少」鄉民見2字跪了！

「熱帶低壓」朝台灣前進？專家分析威脅性　今起7天防劇烈天氣

「全台最大廢墟」剷平照片曝光

國高中改9：30上課！網譙爆「乾脆在家視訊」

2圖看疫苗到貨！38歲以下有望打AZ

館長譙「看不起這對夫妻」揪1細節：康醫師超會算

他留V怪客鬍被嫌　網笑：想吃品客了

醬太少回報餐點遺漏　奧客吃免錢

不認「3+11是破口」！陳時中：沒有影響到社區

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

即／汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

男女凌晨為何同房？　許藍方昔「淡定回答」全場傻眼

國家警報又響了！大雷雨轟這縣市

越常做愛乳頭越黑？　正妹藥劑師破解4大性迷思

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

麻古茶坊「買1送1」限時6小時！

威力彩前年8／12就開出過頭獎

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面