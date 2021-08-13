「員工染疫就開除」錄音瘋傳　館長曝原因：這個我會告

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

有網友在PTT八卦板PO文質疑館長陳之漢的月餅8顆賣1180元太貴，還公開一段「員工只要染疫就直接開除」的錄音檔，暗指館長惡意資遣員工。對此，館長12日晚間在直播中回應，公司運作、開除員工都是依法行事，絕對沒有違反《勞基法》，對於網路上的謠言，他會提告捍衛自己的權益。

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▲館長直播回應PTT網友的質疑，並表明將會提告。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

該網友在PO文中公開一段「員工只要染疫就直接開除」的錄音，館長表明，「這個我也會告」，5月15日疫情最嚴重時，因為擔心員工集體染疫，於是分成兩班次上班，電腦等設備都可以拿回家使用，薪水也完全照給，前提時不要趁在家工作的集會亂跑出去，萬一染疫，回到公司又傳染給其他人，到時候公司也不用做了，這是他當時說這句話的原因，「保護自己、保護家人、保護同事，我哪裡有錯？」

而關於惡意資遣，館長強調，公司的一切都是按照《勞基法》走，身為老闆，難道連把沒能力的人請走，改聘請有能力的人的權力都沒有，面對一直做錯事的員工，「我還不能請他走，那我不懂要怎麼當老闆？」

▲網友在PTT發文質疑館長。（圖／翻攝自PTT、YouTube館長惡名昭彰）

此外，該網友在PO文中直指，館長的月餅與另一家廠商都是來自同一間製造商，價差有200元，根本是把粉絲當盤子。對此，館長表示，光是外盒設計費用、倉管、理貨、撿貨等成本，每一盒月餅他其實獲利不到200元，「從頭到尾我都有說，我有200元的利潤」，如果覺得貴，大家也可以選擇不買，但他從未隱瞞這件事。

至於館長名下有6000多萬的房子和超過10台車一事，館長說，「我名下沒車，0台車，這就毀謗了，我都租賃的，公司車不是我的車」，房子也只有一間。