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光泉攜手羽球國手周天成贈書、送牛奶　伴偏鄉孩童健康成長

▲光泉第三年捐贈牛奶及小百科，送愛到偏鄉，期盼挹注更多資源，幫助小朋友健康成長。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者蒲世芸／採訪報導

奧運羽球國手周天成，和雲林縣僑真國小羽球隊小朋友展露開心笑容。光泉今年第三年持續進行牛奶公益計畫，在「我愛牛奶」公益紀實影片中，紀錄下小朋友們辛勤揮灑汗水，練習的每一個瞬間。周天成和小朋友一起練習對打，平常就對公益投入心力不遺餘力，對於將愛帶進校園的理念相當認同，因此這一次也攜手光泉送愛到偏鄉，希望能一起守護孩童的健康成長。

▲▼光泉2020鮮奶公益宣傳 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲光泉愛心不落人後，贈書、送牛奶進偏鄉陪伴孩童健康成長。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

奧運羽球國手周天成受訪時就提到，「希望能夠帶給小朋友們一些目標還有盼望，因為他們可能會覺得自己所擁有的資源沒有像城市的孩子一樣那麼多，所以對未來的期許相對來講就沒這麼高。所以盼望即使他們年紀還小，也可以勇敢做夢，同時也努力去追尋他們的夢想。」

▲▼光泉2020鮮奶公益宣傳 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲光泉攜手奧運羽球國手周天成，將愛帶進校園鼓勵孩子勇敢追尋夢想。

就是帶著這樣的理念，光泉累計至今共捐贈了超過6萬瓶牛奶提供偏鄉小學，讓孩子們能夠健康享用、 活力學習。同時從2017年開始就與出版社合作編製了《我愛牛奶》漫畫小百科，並陸續捐贈給桃園市、嘉義縣市以及臺中市、南投縣轄內國小，今年公益計畫前進雲林、彰化縣市，已累計捐出一萬五千本《我愛牛奶》，做為各班班級讀物。光泉董事長汪林祥說，「其實教育有很多的方法，會採用漫畫形式主要是因為面對小朋友，用漫畫比較簡單易懂，讓小朋友也能夠輕鬆理解，所以用這樣的方式來呈現。」

▲▼光泉2020鮮奶公益宣傳 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲光泉董事長汪林祥希望能起到拋磚引玉的作用，讓社會更美好。

汪林祥也鼓勵孩子們多多參加社團以及運動，讓身心都能健康成長。而談到這次為什麼會選擇在雲林縣以及和羽球國手周天成，一起將公益送愛到偏鄉，光泉董事長汪林祥說，「這是一場美好的緣分，主要希望同學在求學過程中，可以參加一個社團或團隊，這跟求學一樣重要。再來就是雲林縣是一個很棒的地方，剛好有機會遇到天成的夥伴在這裡，彼此幫忙介紹促成了這次的合作。」光泉也期盼透過公益計畫，幫孩子們補足成長動能、增長知識，持續發揮社會影響力來傳遞愛與希望。

▲▼光泉2020鮮奶公益宣傳 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲小朋友辛勤揮灑汗水練習，往自己夢想道路前進。

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