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陳時中冷回九把刀岳母猝逝　她喊話蔡英文：別讓601人死得不明白

▲九把刀57歲岳母打完AZ驟逝　鄰居曝「最後一面」：幾天前才打招呼。（圖／翻攝自Facebook／九把刀 Giddens Ko）

▲九把刀57歲岳母（中）打完AZ驟逝。（圖／翻攝自Facebook／九把刀 Giddens Ko）

記者黃巈禾／綜合報導

作家九把刀的岳母7月26日接種AZ疫苗，4天後出現症狀後過世。指揮中心指揮官陳時中回應，九把刀的岳母不是公眾人物，個案別在公開場合談。對此，國民黨立委葉毓蘭指出，國內已有高達601例在接種疫苗後死亡，陳時中總以傲慢的態度回應民眾質疑，因此，她改向總統蔡英文呼籲，政府必須檢討從上到下的傲慢姿態，除了要聽見民眾的憂慮，更該聽見民眾的憂慮，加速協助民眾因施打疫苗產生副作用的救濟。

葉毓蘭今（12）日在臉書表示，九把刀是國內知名作家，粉絲遍及兩岸四地，透過他的書寫，他們能深刻感受到家人的悲慟，全台灣還有600個家庭，從疫苗開打後也有類似的經驗，至親至愛在響應政府的防疫政策，踴躍接種疫苗後猝逝。

葉毓蘭指出，陳時中總以傲慢的態度回應民眾的質疑，對於記者提出疑問，屢以「不要太不滿」、「有問題為什麼不早講」、「忘了問」、「這樣提問不是健康的態度」、「跟大眾利益關係不大」、「粗暴言論大可不必」，甚至以「居心叵測」回絕質疑，疫苗施打爭議頻發，加上高端疫苗不公開透明，只會讓民眾對施打疫苗無所適從。

葉毓蘭認為，人民配合國家防疫政策而施打疫苗，但疫苗所面對的各種風險，指揮中心未能有效回應民眾的擔憂，將會一再重創國人對於防疫政策的配合程度，指揮中心所公布的「台灣COVID-19疫苗安全性監測」中，截至今日已有高達601例死亡案例，這些都嚴重影響民眾未來配合國家政策接種意願，政府有預防接種受害救濟相關措施，但日後處理及審議過程曠日廢時，加上疫苗施打至今累積極為大量需要救濟民眾。

▲▼立法院內政委員會-葉毓蘭。（圖／記者周宸亘攝）

▲葉毓蘭。（資料照／記者周宸亘攝）

葉毓蘭呼籲總統蔡英文，政府必須檢討從上至下的傲慢姿態，更該聽見民眾的憂慮，加速協助民眾因施打疫苗產生副作用的救濟，更需為疫情特殊期間與疫苗EUA許可下，更新相關辦法，對於死亡或重大案例先行給付部分，提供即時的醫療協助，更應從寬從優認定，讓民眾度過當下難關，挽救對疫苗信心，何況政府強渡關山背書的高端疫苗，配套必須立刻更新，否則如何說服國人接種？「不能讓接種疫苗猝逝的601人死得不明不白」。

九把刀表示，岳母7月26日打完疫苗時沒任何不適，7月30日開始出現症狀，從背部往頸部開始劇痛，一陣一陣痛，也有嘔吐，休息一下又開始陣痛，岳母當日躺在沙發上休息，岳父睡完午覺醒來看見岳母以奇怪的姿勢躺在沙發上，上前關心才發現沒呼吸，在119電話指導下進行CPR直到醫護人員趕來，但岳母在送達醫院前就回天乏術。

九把刀岳母過世消息一出引發外界譁然。法醫高大成認為，100%是主動脈剝離，但不排除因疫苗過敏反應催化，讓體內的隱形炸彈動脈瘤爆炸。陳時中在疫情記者會上被問及此事時表示，九把刀是公眾人物，但他的岳母不是，個案還是別在公開場合來談。

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