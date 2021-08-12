勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

▲蔡英文12日晚間臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

勞動部除昨宣布擴大勞工1萬元生活補貼適用對象，納入中高齡再就業者及7月全月薪資減損逾20%的勞工外，今（12）日再推「應屆畢業青年就業促進方案」，其中一項是提供青年每個月1萬元尋職津貼。對此，總統蔡英文12日表示，政府該做的是盡可能幫大家減輕負擔，因此在紓困4.0推出後，我們不斷蒐集大家的意見，也不斷努力在紓困方案中納入更多需要幫助的朋友。

「因為疫情，我知道很多人的工作都受到不小的影響。剛離開校園、正在找工作的畢業生，也面臨比以往更嚴峻的挑戰。」蔡英文12日晚間在臉書表示，即使面臨挑戰，大家還是非常努力落實防疫措施，也在疫情下改變了很多生活的習慣，這是台灣可以在三個月內，從單日最多新增723例確診降回個位數，最主要的原因。

蔡英文說，政府該做的，是盡可能給大家更多的支持，幫大家減輕負擔，共同度過這段困難的時期。因此，在紓困4.0推出後，我們不斷蒐集大家的意見，也不斷努力在紓困方案中納入更多需要幫助的朋友。

接著，蔡英文提到勞動部今推出的應屆畢業青年就業促進方案，包含青年尋職津貼、青年就業獎勵、學習獎勵金等計畫，希望協助應屆畢業生及年輕朋友，找工作可以有獎勵，想加強職業訓練的話，也能有獎助。

另外，對於勞動部擴大勞工1萬元生活補貼適用對象部分，蔡英文說這是從事部分工時或全時中高齡就業朋友反應的需求，因此政府也進一步擴大勞工紓困申請，讓更多人可以申請1萬元津貼。她也特別提醒，明天早上開始就可以請領。