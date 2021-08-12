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全時及部分工時受僱勞工生活補貼對象再放寬　王鑫基籲善加利用

▲全時及部分工時受僱勞工生活補貼對象再放寬，台南市勞工局長王鑫基籲請符合資格民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝）

▲全時及部分工時受僱勞工生活補貼對象再放寬，台南市勞工局長王鑫基籲請符合資格民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為降低疫情對勞工生計之衝擊，勞動部11日公布擴大全時及部分工時受僱勞工生活補貼適用對象，將「依法不得參加就業保險的中高齡再就業者」，以及「7月份薪資減薪2成的全時受僱勞工」納入補貼範圍，符合資格者發放新台幣1萬元生活補貼，8月23日上午10時開放申請，申請期限延長至9月30日止。

勞工局長王鑫基表示，為提升中高齡者勞動參與，促進高齡者再就業，勞動部於2019年底公布中「高齡者及高齡者就業促進法」，惟原有的「全時」及「部分工時」受僱勞工生活補貼，採就業保險月投保薪資做為請領資格，而超過65歲以上、已領取勞保老年給付或其他社會保險養老給付者，不在就業保險投保範圍內，造成超過65歲仍在職場上的高齡就業者，或重返職場的退休者，如因疫情影響導致薪資減少，未能獲得協助。

為讓防疫紓困更全面，照顧更多有需求的勞工及落實促進中高齡者及高齡者再就業及7月27日前疫情尚未降級影響收入的族群，勞動部再次擴大「全時」及「部分工時」受僱勞工生活補貼適用對象，將「依法不得參加就業保險的中高齡再就業者」及「2021年7月份薪資較4月份薪資，減少達20％以上者」納入。

▲全時及部分工時受僱勞工生活補貼對象再放寬，台南市勞工局長王鑫基籲請符合資格民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝）

勞工局長王鑫基進一步表示，勞動部11日宣布修正原定的紓困補貼計畫，補貼對象。但仍須有2021年4月30日（全時勞工）、2021年4月任1日（部分工時勞工）受僱參加勞工保險或單獨參加職業災害保險之紀錄。至於其他申請應具備之資格條件，包括月投保薪資仍維持在24000元以上至34800元以下（全時勞工）、23100元以下（部分工時勞工），以及原有的排除條件，仍然不變，全國預計約有57000人符合資格。此外，因全國第三級警戒直至2021年7月27日降至二級，部分勞工7月份薪資仍受疫情影響減少生計，因此，本次擴大將7月全月薪資較4月份受僱於同一雇主之薪資，減少達20％以上者納入補貼對象，全國預計約有20萬人受惠。

勞工局長王鑫基提醒符合申請資格者請務必於9月30日前申請，另有鑑於勞動部先前受理「全時受僱勞工生活補貼」申請案件，發現部份申請人所提供薪資所得減少證明文件有未註明勞工身分或薪資月份、遮掩個資、資料不一致或模糊等誤失態樣，也提醒申請人提供之資料需務必清楚及完整，以利勞動部加快審核入帳。

▲全時及部分工時受僱勞工生活補貼對象再放寬，台南市勞工局長王鑫基籲請符合資格民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝）

申請期間及方式說明如下：一、「部分工時受僱勞工生活補貼3.0」：(一)申請期間： 8月13日上午10點至9月30日止。(二)申請方式：可上專屬網站（ https://pt.10000.gov.tw）)申請，或持個人任一家金融機構發行之金融提款卡，至台新國際商業銀行、中國信託商業銀行及國泰世華商業銀行所設置之實體ATM領取。符合資格，但無法上網、無提款卡或有其他原因無法順利透過前開2種方式順利申請者，可電洽勞動部紓困專線「1955」，以紙本方式申請。

二、「全時受僱勞工生活補貼2.0」：(一)申請期間：1、2021年5、6月份薪資受影響的中高齡再就業者： 8月13日上午10時至9月30日止。2、2021年7月份薪資受影響者(含中高齡再就業者)： 8月23日上午10時至9月30日止。(二)申請方式：請備妥薪資單(明細)或銀行薪資轉帳紀錄、金融機構帳號上專屬網站（ https://mol-10000.wda.gov.tw ）申請。另外，少數符合資格，但無法上網、無金融機構帳戶或有其他原因無法順利透過線上申請者，可電洽「0800-885-123」免付費諮詢專線，將另外提供紙本申請管道。勞工朋友若想進一步瞭解相關資訊，亦可至勞動部官網/疫情紓困專區（ https://www.mol.gov.tw/topic/44761/48532/ ）查詢。

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