九把刀岳母疑主動脈剝離！法醫指「恐和疫苗有關」　陳時中1句話回應

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

作家九把刀的岳母7月26日接種AZ疫苗，7月30日出現症狀後，失去呼吸心跳過世。由於岳母在過世當天曾透露「背部往頸部開始劇痛」，還出現嘔吐。法醫高大成也表示，100%是主動脈剝離，但不排除係因疫苗過敏反應催化，讓體內的隱形炸彈動脈瘤爆炸。對此，指揮中心指揮官陳時中今也保留回應「該個案會解剖，一切以解剖情況為準。」

九把刀在岳母過世後，在臉書仔細描述岳母打完疫苗後的症狀，第4天整片背部抽痛，從背部往頸部開始劇痛，還出現嘔吐情形，休息一陣後又開始陣痛，岳母當時表示沒胃口「痛起來會要命啊，劇烈疼痛起來根本無法動。」一直到後來才被發現以奇怪姿勢躺在沙發上，失去呼吸。

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對此，高大成表示，一般而言，5公分大的動脈瘤破裂通常不到10分鐘就會喪命，但九把刀岳母的情況研判應該是約0.5公分左右，「不舒服時就立刻就醫，或許還有挽回的機會！」高大成指出，通常體內有動脈瘤的人，身上都不只有一顆動脈瘤且不自知，研判九把刀岳母應該打完疫苗後，因為過敏反應，成為引爆體內炸彈的引信，導致動脈瘤變大破裂致死。

高大成也直言，解剖時要得在主動脈剝離處驗有無嗜伊紅性白血球，若有驗出，就有可能係因延遲過敏導致動脈瘤破裂，進而造成主動脈剝離，若有的話，就可能與疫苗有關。針對高大成直指「如果是主動脈剝離，也不排除和疫苗有關」，陳時中今表示「該個案會解剖，一切以解剖情況為準。」