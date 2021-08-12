「英仙座流星雨」最佳觀賞時段出爐！各地觀星指數一次看

▲北部、東部最適合觀星。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

英仙座流星雨將於明日凌晨3時登場，最佳觀星時段為今晚21時到明日天亮前，中央氣象局分析各地「觀星指數」，其中最適合觀星的地點包括北部、東部、馬祖、金門，受到西南風影響，中南部夜越深降雨機率越高，觀星條件也會降低。

氣象局於臉書官網發文分析各地在今日深夜至明日清晨間的觀星指數，在滿分五顆星的前提下，北部、東部約26度，多雲時晴，觀星指數4星；中部約26度，多雲，觀星指數3星；南部約26度，多雲短暫雷陣雨，觀星指數2星；馬祖、金門約26度，多雲時晴，觀星指數4星；澎湖約26度，多雲，觀星指數3星。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今日各地多雲到晴，午後可能有雷陣雨。（圖／氣象局）

整體而言，以北部、東半部的觀星條件最佳，但仍可能有雲干擾觀星，不過今日午後各地雷陣雨可能從今日下午持續到晚間，須等到深夜觀星條件才會提高，但還是會有些高層雲系飄過，稍稍干擾，中南部、澎湖的夜空中有較多的雲、觀星條件較不好。在西南風影響下，夜越深，降雨機率越高，觀星條件也會趨差。

氣象局表示，今年的英仙座流星雨的輻射點，預計今日晚間21時左右出現在夜空，極大期預估將在8/13凌晨3到4時，可朝北北方仰角50度處尋找流星的蹤跡，須在「少光害」且「視野廣」的地方觀看，最佳觀星時段為今晚21時至明日天亮前。

臉書粉專天氣風險則指出，英仙座流星雨的輻射點將在22時從東北方升起，剛好上弦月也會在21時左右西沉，所以不會受到月光影響，是個讓星迷大飽眼福的好時機。

天氣風險表示，今日觀星最佳地點為中北部沿海，由於午後各地會有雷陣雨發展，因此鄰近山區的對流雲系會消散的慢一些，加上連日大雨山區邊坡不穩定，相較於山區，沿海地區相對更適合觀星，尤其以中北部沿海更合適。