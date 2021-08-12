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反酒駕危駕　南投小小波麗士出任務

記者高堂堯／南投報導

有鑒於疫情警戒期間，酒駕肇事案件仍時有發生，為加強道路交通安全宣導、提升用路人安全駕駛觀念，中興警分局日前自籌拍攝《小小波麗士出任務》微電影，結合「道路交通安全、廉政反貪」等主題，透過小波麗士們萌Q逗趣的劇情對話，宣導安全駕駛及廉政的觀念，藉此達到寓教於樂的效果。

▲中興警分局為宣導交通安全觀念，推出「小小波麗士出任務」微電影和臉書抽獎活動。（圖／中興警分局提供）

▲中興警分局為宣導交通安全觀念，推出「小小波麗士出任務」微電影和臉書抽獎活動（下同）。（圖／中興警分局提供）

「嗶嗶！你有喝酒齁！」影片中的小波麗士們開著玩具警車出勤，以童稚口吻宣導違規樣態，以及「防制酒後駕車」、「防制危險駕車」、「大型車安全」3大主題，搭配酒駕重罰及110年6月1日甫修正施行危險駕駛的懶人包，提醒民眾遵守交通安全規則，酒後不開車、不當危險駕駛等正確用路觀念。

▲中興警分局為宣導交通安全觀念，推出「小小波麗士出任務」微電影和臉書抽獎活動。（圖／中興警分局提供）

中興警分局指出，本片由分局同仁親自籌拍，並特地找來小朋友穿上制服飾演小波麗士，與員警對戲；另外也邀請轄內鑫宏車業一同拍攝，透過大型車各角度拍攝模擬實境及詳細解說，讓民眾清楚知道「內輪差」及「視野死角」的原理，提升防禦駕駛觀念，趣味十足又不失嚴謹教育意義。

此外，中興警分局也在「南投縣政府警察局中興分局」臉書粉絲專頁，舉辦微電影「按讚、分享」加「標註親友、作答題目」有獎徵答抽獎活動，自8日起至15日24時止，參加活動就有機會抽中最大獎「桌上型感應式酒精噴霧器」等共13份精美宣導禮品，並加碼抽3組全聯福利中心禮券（1000元1名、500元2名），詳情請密切關注中興分局臉書粉絲專頁。
 

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