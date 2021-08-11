美髮師酒駕撞死黃暐瀚母！鞠躬道歉求停押被打臉　黃家：絕不和解

▲黃暐瀚（左）的家人今出庭時不接受方男道歉，並向法官強調絕不和解。（圖／資料照／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

資深媒體人黃暐瀚的母親今年5月間遭30歲方姓男子酒駕撞死，方男遭起訴，台中地院11日開庭審理，方男當庭向到庭的黃家鞠躬道歉，方父也說「對不起」，但黃家人並未接受，還向法官強調絕不和解。

方兆杰（30歲）今出庭時開頭就向黃家人鞠躬並說「真的很對不起」，稱自己每天都在看守所抄心經，盼功德迴向被害人及家屬。方還說，案發的前幾日心情非常不好，所以才喝酒，他知道自己已鑄下大錯，希望和解，盼法官停止羈押讓他出去賺錢，以行動彌補歉意。

不過黃家人並未理會方的道歉，向法官強調絕不和解，提到母親事發前才說希望看到孫子結婚，未料竟天人永隔，尊重司法，盼還給母親公道；檢察官以方男一再酒駕，無悔悟之心，請求法官不要交保。開完庭後，方還押看守所。

▲酒駕撞死黃暐瀚母親，方兆杰打悲情牌求交保。（圖／翻攝臉書）

回顧案情，方兆杰先是在5月4日凌晨因酒駕闖紅燈而遭到警方攔查，結果因為酒測值超標而被帶回警局製作筆錄，並於同日上午11時許離開警局，但沒想到他卻又在同日晚間10時許與朋友到KTV歡唱，席間還豪飲了43杯威士忌，接著於5日凌晨3時許堅持開車離開現場。

事發當時，黃暐瀚母親因肚子餓外出買東西，卻遭到方兆杰高速撞上，還拖行長達50公尺，最終因傷重，送醫後仍不幸宣告不治。誇張的是，方兆杰第一時間還跑到超商買啤酒，企圖湮滅他酒駕事實，而遭到羈押禁見。

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