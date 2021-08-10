美女教師遭酒駕撞亡！學生悲吐：小孩從此沒媽媽　他深夜10萬交保

記者楊漢聲／台東報導

台東市中興路一段路口8日晚間10時許發生一起嚴重酒駕車禍，當時一名25歲的姜姓男子衝撞5車、民宅，並造成41歲許姓美女教師當場死亡。對此，檢方調查後，認為姜男涉犯酒駕過失致死，並諭知其10萬元交保候傳。

▲許女遭酒駕的姜男撞上後不幸身亡。（圖／翻攝臉書、地方中心翻攝）

據悉，姜男於8日晚間10時許飲酒過後仍開車上路，未料，卻於上述路段發生車禍，當時姜男駕駛自小客車、沿中興路由東向西直行，與駕駛自小客車、沿泰安街由北向南直行的許女41歲，於路口交叉處撞擊後，再撞擊停放路邊靜置的2台自小客車及2部機車。其中，許女經送醫搶救後，仍是宣告不治，而與許女同車的男乘客、姜男則是輕傷送醫。

▲台東酒駕車禍撞擊畫面曝光。（圖／地方中心翻攝）

據悉，許女曾任職於台東某間高職，是當地有名美女老師，對待學生溫和、有耐心，雖然這幾年已經不在該校任職，但如今傳出此憾事，讓許女曾經的學生都感到相當惋惜與不捨，有學生在臉書上痛訴，「不要酒駕、不要酒駕、不要酒駕，我高中美麗活潑的班導就這樣沒了」、「奪取一條人命，害一個家庭破碎了，你要怎麼賠」、「小孩從此以後沒有媽媽了，你要怎麼彌補，拿命患也不夠。」

對此，台東縣警局也將於10日起展開14天的酒駕大執法，將會針對易酒駕路段進行加強、嚴格盤查。另外，檢方調查後，認為姜男已經涉嫌酒駕過失致死，9日晚間以10萬元讓其具保候傳。