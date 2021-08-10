酒駕男連撞2車拒調解　被害車主學姊代出氣：生塊叉燒都比你好

▲太平一名男子宿醉開車連撞2車拒調解，被撞車主的學姊代為出氣，嗆聲「生塊叉燒都比你好」。（圖／爆怨2公社）

記者鄧木卿／台中報導

台中市太平區4月間發生一起追撞意外，渾身酒氣的廖姓男子開車外出買早餐，不料先撞上前車，接著又後退撞到後車，警方測得酒精值超標該負全責，但發生至今多次調解失敗，連廖父也不管「兒子長大，事情自己擔」，受害車主的學姊看不慣索討無門，代po網討公道怒嗆「生塊叉燒都比生你好」。

太平區4月15日上午7點48分左右，24歲的廖姓男子駕駛自小客車，沿光興路往大里方向，因未保持安全車距撞擊前車23歲辜姓女駕駛的自小客車，廖男下車查看時，又誤將檔位排入倒車檔，車輛又撞及後方41歲李女駕駛的自小客車，3人均無受傷，警方到場測得廖男酒精值0.41mg/l，廖男自稱昨晚在家有飲酒，之後就睡覺，早上起床肚子餓外出吃早餐，返家途中就發生事故了，全案後來依公共危險罪移送偵辦。

事發至今快4個月，雙方一直調解失敗，廖男甚至缺席，被撞的後車車主的學姊不滿廖男毫無解決誠意，連廖父也不管，「我鵝子已經長大了，事情他自己擔」，憤而將過程po上網尋求社會幫忙，該學姊還說，如果廖男工作領現金，名下沒財產也沒用，要不到賠償費，「是不是生塊叉燒都比較好」。

生塊叉燒？翻成白話就是，生塊叉燒都比生你好，因為叉燒好吃，而你，只會惹媽媽生氣呀。