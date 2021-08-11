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陸商發豪語「賺外國人錢」　砸43億建「鐵達尼號」...7年後現況曝

記者魏有德／綜合報導

四川七星集團2014年投入10億元人民幣（約43億元新台幣），要在大英縣等比例打造中國版「鐵達尼號」郵輪，同時將打造一個鐵達尼小鎮，形成全方位主題旅遊休閒景區。不過，外界發現，原定2016年要對外開放的鐵達尼號遲遲未能完工，這艘「郵輪」至今仍只有船身，在日曬雨淋下變得鏽跡斑斑。

▲四川七星集團打造的等比例鐵達尼號。（圖／CFP）

▲四川七星集團打造的等比例鐵達尼號船體銹跡斑斑。（圖／CFP）

《時代周報》報導，2014年，七星能源投資集團董事長蘇紹俊在香港宣佈了一個野心勃勃的計劃——投資10億元（人民幣），按原比例重建泰坦尼克號（鐵達尼號）。蘇紹俊認為，既然美國能把中國功夫、熊貓拍成電影「回頭」來賺中國人的錢，「為什麼不能把泰坦尼克號做好，賺外國人的錢呢？」

七星集團投資的項目啟動時，時任中國旅遊協會副會長兼秘書長張潤鋼曾稱，「這是一個比肩甚至超越迪士尼的產品，與萬達文化旅遊城一起，將成為中國當代旅遊的經典產品。」

不過，七星集團先是牽扯上官員貪污的醜聞，隨後又出現資金短缺的問題，導致工程延宕，對外開放時程一拖再拖。

▲四川七星集團打造的等比例鐵達尼號。（圖／CFP）

▲四川鐵達尼號持續動工，首航之日仍遙遙無期。（圖／CFP）

蘇紹俊於2019年時再度信誓旦旦的對外宣布，船體建造已經完成三分之二，大概4、5個月後會完成，接下來還要進行內部裝飾，預計2020年全部完工後對外開放。

作為「泰坦尼克號」姊妹項目的「海洋之心」4月在重慶舉行推介會。當時，已經成為永樂七星文化旅遊開發有限公司董事長的蘇紹俊仍不忘推薦「鐵達尼號」，這也讓幾乎讓人遺忘的這項超級旅遊開發案再度落入民眾眼球。

據了解，這艘「鐵達尼號」仍持續動工，不過，從外觀上看和幾年前的模樣並無不同，一層深紅色的鐵鏽布滿整艘船體，距離「首航之日」仍遙遙無期。

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