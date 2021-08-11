　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

認捐350幫1000戶家庭！世界展望會首度合作全家募集食物卡

▲▼台灣世界展望會攜手全家便利商店，愛心募集村里平安箱食物卡，幫助1000戶特況家庭。（圖／台灣世界展望會）

▲台灣世界展望會攜手全家便利商店，愛心募集村里平安箱食物卡，幫助1000戶特況家庭。（圖／台灣世界展望會）

記者林育綾／綜合報導

突如其來的疫情，迫使許多原已困頓的弱勢家庭生計每況愈下，台灣世界展望會首度與全家便利商店合作，8/11~8/31於全台全家店舖發起「您的愛心 全家傳遞」公益活動，為1,000戶國內特殊景況家庭募集「村里平安箱食物卡」，提供食物、鮮乳、罐頭、日用品等物資。

台灣世界展望會舉例，一名年僅8歲的小文（化名）和哥哥及媽媽同住，小文因身體有重大疾病，需定期住院治療，也一定要補充營養品。媽媽原在安親班擔任廚工並兼職外送員，由於台北屬疫情熱區，安親班暫停收托，為了照顧兩個停課在家的孩子，外送工作也無法繼續，家裡頓失收入，一家三口最基本的三餐和民生物資嚴重缺乏，面臨斷炊危機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來透過台灣世界展望會每月定期關懷的營養品，一家人才能勉強溫飽。展望會社工員表示，疫情對這類單親家庭的影響最大，家長為了在家照顧孩子，大多必須放棄工作，家庭生計遭遇嚴重挑戰。因此疫情升溫以來，展望會一直不斷連結相關資源，盡可能補足像小文這樣的家庭的迫切所需。

▲▼台灣世界展望會攜手全家便利商店，愛心募集村里平安箱食物卡，幫助1000戶特況家庭。（圖／台灣世界展望會）

▲台灣世界展望會攜手全家便利商店，愛心募集村里平安箱食物卡，幫助1000戶特況家庭。（圖／台灣世界展望會）

台灣世界展望會代理會長李紹齡表示，雖然國內疫情逐漸趨緩，但全台展望會社工員所掌握到的弱勢家庭需求卻有增無減。除了近4,800戶需要民生物資，還有近4,400戶需要緊急經濟協助、近1,500位有營養餐食或幼兒照顧的需求。

因此展望會邀請民眾8/11~8/31前往全家便利商店，踴躍響應「您的愛心 全家傳遞」募集村里平安箱活動，到櫃檯認捐單筆350元，每兩筆就能轉換成村里平安箱食物卡。食物卡內含白米、鮮乳、罐頭及生活用品等，能讓1,000戶缺乏物資的特況家庭獲得飽足。

此外，民眾亦可至展望會網站為「國內特況家庭」捐款，幫助遭受意外、急難、疫情等衝擊的弱勢兒少及其家庭度過人生最艱困的時刻，有機會安心生活、孩子穩定成長。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►英國頂級「潘海利根香水」才99元！

ET快訊
點名許藍方「二度傷害」醫師夫妻！美女律師揭原因
高鐵延伸宜蘭　2車站選址出爐
快訊／玉穗溪斷橋1人落水失蹤　身分曝光
童仲彥曝醫師正宮「正臉美照」！　喊話許藍方：何不真誠面對自己
快訊／成大男碩生疑為撿手機　曾文水庫落水失蹤
4小時再添萬人登記！最新疫苗意願登記數據曝光
9／1能準時開學？　教育部回應了
快訊／傳台灣事業將出售530億 　家樂福回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

點名許藍方「二度傷害」醫師夫妻！美女律師揭原因：行為令人發火

第6輪打高端還有機會！疫苗平台13日結單　4小時再添1.3萬人選高端

認捐350幫1000戶家庭！世界展望會首度合作全家募集食物卡

老師疫苗不夠打　9／1能準時開學？教育部給回應

熱氣球嘉年華過關了！怪風害火燒球一度被喊卡　改逐顆升空

境外生有望入境！教長：1.3萬學位生、華語獎學金學生優先

信義遠百「確診者父親節逛街」　8／12停業一天消毒

「高鐵延伸宜蘭」選址出爐！2車站優缺點一覽　交通部曝初步分析

2021必比登推介名店小籠包　85跳漲100元顧客反應兩極

台東火燒熱氣球！業者提改善方案　民航局點頭恢復辦理

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

開冰箱拿水壺直接灌踩到媽地雷 「靈魂怒吼」女兒嚇爆秒吐出重喝

惡劣！業者偷埋廢棄物暴利5.7億 夜間作業「免費供毒」給員工提神

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

手作豆花被讚「媽卯起來狂做」　兒每天嗑一盒嘆：我吃了3個月

王齊麟連線理想混蛋：比拿金牌還激動！　飆唱情歌好好聽「羽球是我的副業ＸＤ」

見爸欺負媽媽！女兒插腰狂碎念 森77機關槍式嗆爹：你都不耐煩

呆萌虎斑轉頭見拖把嚇到彈起來　下秒狂出貓拳報復：這什麼啦！

點名許藍方「二度傷害」醫師夫妻！美女律師揭原因：行為令人發火

第6輪打高端還有機會！疫苗平台13日結單　4小時再添1.3萬人選高端

認捐350幫1000戶家庭！世界展望會首度合作全家募集食物卡

老師疫苗不夠打　9／1能準時開學？教育部給回應

熱氣球嘉年華過關了！怪風害火燒球一度被喊卡　改逐顆升空

境外生有望入境！教長：1.3萬學位生、華語獎學金學生優先

信義遠百「確診者父親節逛街」　8／12停業一天消毒

「高鐵延伸宜蘭」選址出爐！2車站優缺點一覽　交通部曝初步分析

2021必比登推介名店小籠包　85跳漲100元顧客反應兩極

台東火燒熱氣球！業者提改善方案　民航局點頭恢復辦理

暗黑II：獄火重生Beta測試日程公開　開放聖騎士、德魯伊

王品直接收掉品牌！沐越全台門店只營業到8／31　網：可惜了

余進德判斷錯誤、富邦滿壘清光壘包 　4局4比1桃猿

九把刀57歲岳母打完AZ驟逝　鄰居曝「最後一面」：幾天前才打招呼

點名許藍方「二度傷害」醫師夫妻！美女律師揭原因：行為令人發火

楊洋低音砲喊迪麗熱巴：于太太！西裝戴眼鏡「38歲于途總師」造型帥炸

富邦大董曝東奧這兩幕　讓他「眼淚不由自主流下來」！　

帛琉泡泡免費打疫苗還送1400！業者：在關島接種過不能去打第二劑

快訊／玉穗溪斷橋1人落水失蹤　身分曝光「是桃源區代表」

18歲宋晟睿待一軍　助總：練習也不能浪費

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

生活熱門新聞

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

許藍方「5點聲明」劇情大逆轉！網友愣住

快訊／鄭明典貼1圖：又來了！南部朋友請小心

許藍方帥醫學長照片曝　網起底身分

框酒店妹「帶去學校上課」　台獨機關槍復出

「醫界胸器」私照曝！　細肩帶露出超兇長輩

為什麼奧運不辦棒球　網揭致命原因：很浪費錢

快訊／今日新增12本土、另增2死

新生兒竟有橢圓尾巴！　台大醫曝他7年後現況

午後雷雨更猛　颱風奧麥斯恐生成

今增12例本土「分佈3縣市」　新北6例最多！

恐又有颱風生成！模擬路徑曝　午後防強對流

鄉民點名「台灣第一美女」是她：無法被超越

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

九把刀岳母打完疫苗4天過世　忍痛解剖

快訊／醫師夫妻發聲打臉許藍方！

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

快訊／勞工補貼1萬元再擴大！　「多2類人」並延長申請時間

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

快訊／趙正平6年婚掰掰了　《大熱門》錄影直播驚爆「離婚了！」　

認了與許藍方「上摩鐵至少3次」

醫美正宮超仙美照曝！怒斥許藍方說謊

女大生控：韓國瑜兒盜帳號　報案告侵佔

24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

許藍方「5點聲明」劇情大逆轉！網友愣住

吳亦凡性侵「扯出女星全裸墜樓命案」！

大馬女歌手染新冠不到兩周病逝　享年36歲

更多

最夯影音

更多
《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸
最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

開冰箱拿水壺直接灌踩到媽地雷 「靈魂怒吼」女兒嚇爆秒吐出重喝

開冰箱拿水壺直接灌踩到媽地雷 「靈魂怒吼」女兒嚇爆秒吐出重喝

惡劣！業者偷埋廢棄物暴利5.7億 夜間作業「免費供毒」給員工提神

惡劣！業者偷埋廢棄物暴利5.7億 夜間作業「免費供毒」給員工提神

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面