認捐350幫1000戶家庭！世界展望會首度合作全家募集食物卡

▲台灣世界展望會攜手全家便利商店，愛心募集村里平安箱食物卡，幫助1000戶特況家庭。（圖／台灣世界展望會）



記者林育綾／綜合報導

突如其來的疫情，迫使許多原已困頓的弱勢家庭生計每況愈下，台灣世界展望會首度與全家便利商店合作，8/11~8/31於全台全家店舖發起「您的愛心 全家傳遞」公益活動，為1,000戶國內特殊景況家庭募集「村里平安箱食物卡」，提供食物、鮮乳、罐頭、日用品等物資。

台灣世界展望會舉例，一名年僅8歲的小文（化名）和哥哥及媽媽同住，小文因身體有重大疾病，需定期住院治療，也一定要補充營養品。媽媽原在安親班擔任廚工並兼職外送員，由於台北屬疫情熱區，安親班暫停收托，為了照顧兩個停課在家的孩子，外送工作也無法繼續，家裡頓失收入，一家三口最基本的三餐和民生物資嚴重缺乏，面臨斷炊危機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來透過台灣世界展望會每月定期關懷的營養品，一家人才能勉強溫飽。展望會社工員表示，疫情對這類單親家庭的影響最大，家長為了在家照顧孩子，大多必須放棄工作，家庭生計遭遇嚴重挑戰。因此疫情升溫以來，展望會一直不斷連結相關資源，盡可能補足像小文這樣的家庭的迫切所需。

▲台灣世界展望會攜手全家便利商店，愛心募集村里平安箱食物卡，幫助1000戶特況家庭。（圖／台灣世界展望會）

台灣世界展望會代理會長李紹齡表示，雖然國內疫情逐漸趨緩，但全台展望會社工員所掌握到的弱勢家庭需求卻有增無減。除了近4,800戶需要民生物資，還有近4,400戶需要緊急經濟協助、近1,500位有營養餐食或幼兒照顧的需求。

因此展望會邀請民眾8/11~8/31前往全家便利商店，踴躍響應「您的愛心 全家傳遞」募集村里平安箱活動，到櫃檯認捐單筆350元，每兩筆就能轉換成村里平安箱食物卡。食物卡內含白米、鮮乳、罐頭及生活用品等，能讓1,000戶缺乏物資的特況家庭獲得飽足。

此外，民眾亦可至展望會網站為「國內特況家庭」捐款，幫助遭受意外、急難、疫情等衝擊的弱勢兒少及其家庭度過人生最艱困的時刻，有機會安心生活、孩子穩定成長。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來