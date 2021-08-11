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開箱三星折疊旗艦Galaxy Z Fold3、Z Flip3與Galaxy Watch4等新品

三星Galaxy Z Fold3、Z Flip3等年度新品開箱動手玩。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

如同先前三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文預告，三星電子正式公開全新一代智慧型產品，包括商務折疊旗艦Galaxy Z Fold3，面向年輕人的折疊機Z Flip3，兩支手機都是5G手機，首款ONE UI Watch 智慧表Galaxy Watch4 與Galaxy Watch4 Classic，全新一代耳機Galaxy Buds2，並且推出Galaxy Z Flip3 TB特別版，所有產品都會有引進台灣的計畫。

▲三星正式發表Galaxy Z Fold3、Z Flip3、Galaxy Watch4、Galaxy Buds2 等年度新品。（圖／記者洪聖壹攝）

開箱

原廠盒裝只有手機本體、充電線、退卡針，沒有附帶快充插頭跟耳機，Galaxy Z Fold3 支援 25W快充，Galaxy Z Flip3支援 15W快充。

▲三星摺疊機Z Flip3開箱。（圖／記者洪聖壹攝）

▲三星摺疊機Z Fold3開箱。（圖／記者洪聖壹攝）

三星Galaxy Z Fold3

新一代折疊旗艦機 Z Fold3 全機採用裝甲鋁合金框架（Armor Aluminum），重量 271 克，是全球第一款全機支援IPX8防水的防水折疊手機，解鎖方案支援臉部解鎖、螢幕指紋辨識、實體指紋辨識，可以說能給的都給了。

相較上一代來說，Z Fold 3 略小，它是一支 6.2 吋折疊手機(158X67.1X16~14.4mm)。顯示比例是 24.5:9，解析度2268X832 Pixels，387ppi，展開來可以變身成 7.6 吋平板(158.2X128.1X6.4mm)，解析度2208X1768 Pixels，374ppi，顯示比例是 22.5:18。

兩塊面板都是 AMOLED 面板、支援 HDO10+顯示，並且覆蓋抗刮、抗摔、耐磨的 Victus 康寧玻璃，兩塊螢幕都是打孔螢幕 ，畫面更新率可以在 48Hz、60Hz 跟 120Hz 之間進行調整。

效能方面搭載的是高通S888 處理器，12GB RAM，共有 256GB 跟 512GB 兩種版本，支援藍牙5.2配對，4400mAh電池，傳輸介面為 USB-C 3.1、支援 25W快充。

拍攝效能方面，配備的是三顆1200萬畫素主鏡頭，廣角端光圈F1.8、長焦端光圈F2.4、超廣角端光圈F2.2（角度123度）。自拍鏡頭方面，外螢幕配備 1000 萬畫素、光圈F2.2的廣角自拍鏡頭（80度）。內螢幕內藏特殊的 400 萬畫素、光圈F1.8 的廣角自拍鏡頭。

針對UDC隱藏式鏡頭技術，三星表示，這次在 Fold3 設計上是把 3/4 的像素拿掉，讓螢幕可以透光進入自拍鏡頭的感光元件，只留了 1/4 的部分做顯示，另外在成像的部分用像素合併的形式把空缺的部分來補齊，如此一來在視覺上不管是拍出來的照片或是影片，都不會有顆粒感。

從外觀來看，Galaxy Z Fold3 看起來質感更好，手機蓋起來也比上一代更緊密，就像書本一樣。談到書本，今年的折疊旗艦機支援 S Pen Pro，S Pen Pro 上面可以切換 Z Fold 跟 S Pen 兩種模式使用，筆身的按鍵提供配對跟切換的功能，並且有專屬收納皮套配件，詳見影片。

另外，三星還設計了僅支援Galaxy Fold 手機的 S Pen Fold Edition 版本，功能相同但是上方的按鍵就相對沒有那麼複雜。作為比較，全新打造的S Pen Fold Edition 長度約 132.1 mm、重量 6.7 克，而同時支援Galaxy Note系列手機的三星 S Pen Pro 長度大小為173.64 mm，重量13.8g。

針對手寫愛好者提供跟Galaxy Note 系列一樣的專屬 Samsug Note 手寫介面，實際在大螢幕上面手寫的感覺很像是攤開筆記本書寫，其中透過分割畫面，在一邊觀看YouTube影片或者視訊，一邊學習筆記，或者一邊打開影像，一邊繪畫的經驗，整個螢幕攤開來又可以用滿版的形式以 7.6吋螢幕爽看影片，是過去Galaxy Note系列，甚至當前平板電腦比較沒有的感受。

三星Galaxy Z Flip3

針對平常喜歡輕裝出門、愛好運動的用戶，三星推出了同樣支援IP68的折疊輕旗艦：Galaxy Z Flip3。這支手機相較於上一代來說最吸引人的地方在於外面配備了一個 1.9 吋的副螢幕，AMOLED 發光材質，解析度512X260 Pixels，這個螢幕可以更清楚的看到訊息、播放音樂，更重要的是透過主鏡頭自拍，可以更清楚的看到自己。

三星Galaxy Z Flip3 全機採用裝甲鋁合金框架（Armor Aluminum），大小為 166X72.2X6.9mm，重量 182 克，主螢幕是一塊 6.7 吋長條型 AMOLED面板，解析度為 2640X1080 Pixels，畫面更新率一樣是 120Hz，全機支援IPX8防水，所以從這方面也可以看出三星把這樣的更新率當成主流更新率規格。

效能方面，搭載的是高通S888行動平台，8GB RAM，共有 128GB 跟 256GB 兩種版本，電池容量 3300mAh，採用 USB-C 3.1 傳輸介面。打開螢幕的自拍鏡頭為 1000 萬畫素、光圈 F2.4。雙主鏡頭這次也設定都是 1200 萬畫素，廣角端光圈 F1.8、超廣角端光圈 F2.2。

三星Galaxy Z Flip3色系比較跳，共有牛奶白、綠色、紫色、黑色四款，三星官網額外提供灰色、白色跟粉紅色三款，配件也相對 Fold3 豐富，比較有趣的是皮革手環配件，這種配件有類似像戒指的、也有布套的版本，用途都是讓用戶套在手上就可以攤開來使用手機，布套還有設計全新 Flip 字體，看起來頗具時尚感。

三星Galaxy Watch4與Galaxy Watch4 Classic

除了兩款折疊手機，三星如預期推出了Galaxy Watch4系列，兩款都是配備圓型表面，經典版相對一般版來說多了上面的旋轉控制圓盤，而且金屬質感相當好，這也是目前智慧表當中，最像一般手錶的，熱愛經典表款的用戶應該會喜歡這個款式。

三星Galaxy Watch 4使用 5nm 處理器，效能提升 20%、RAM 提升 50%，GPU 提升 10 倍，續航力提升 40 小時，沒電的話充電半小時就可以再用10小時。

這一代Galaxy Watch最大特色是使用全新的 BioActive 三合一感應器，讓表身維持輕薄，但是同樣可以精準偵測心律、心電圖，更重要的是在睡眠模式當中加入血氧濃度偵測。運動偵測也從上一代的40種提升到 95 種。

Galaxy Watch4系列最大特色就是與Google合作的 ONEUI Watch OS，根據Google的說法，是更聰明、更省電，而且效能更好，使用者在 Android 手機上面下載的應用程式可以直接在手表上面同步，行事曆、Gmail 或者訊息通知不斷線，在手機上面進行導航時，手表可以同步進行。

三星Galaxy Buds2

三星第二代 Galaxy Buds 外型上又有了新變化，這次看起來像個草菇、或者鋼盔，耳殼略大一些，採用 AKG 認證調校技術，支援ANC主動降噪，搭配電池盒可以連續播放音樂 20 小時。

Galaxy Buds2 採用動態雙驅動單體高低音揚聲器，透過全新機器學習解決方案，學習各樣噪音樣本，如汽車喇叭聲、工地施工聲訓練學習，可在通話時消除多種噪音，加上內建三麥克風與VPU語音擷取單元，無論身處何處皆可享有卓越清晰的通話體驗，用戶現在可直接於Galaxy Watch4系列錶面控制Galaxy Buds2，開啟ANC、調整環境音等操作。此外，透過登入相同三星帳號，Galaxy Buds2可於三星手機、平板、手錶間自動切換播放音訊來源，實現切換自如的無縫體驗。

相較於 Buds Pro 入耳式耳機來說，Galaxy Buds2 顏色比較多元、也比較輕巧，但是降噪跟音效還是以 Buds Pro 比較好一些，主要原因是 Buds Pro 入耳式耳機產品為主。

Torm Browne 特別版

今年每一款產品都有Thom Browne特別版，設計上都是白底搭配紅藍線條。

小結：

今年三星摺疊機來勢洶洶，在機身上特別下功夫，讓手機都支援高達IPX8防水功能，並且加入全新鋁合金材質與抗刮耐磨的康寧玻璃，提升手機耐用性。另一方面，除了透過 Z Fold 3與 Z Flip 3 面向商務族跟年輕族群，透過全新的手寫體驗，試圖拉攏以往Galaxy Note系列愛用者。至於全新的Galaxy Watch4系列終於連動Google 的應用程式，讓手機跟手錶的訊息得以更直接的溝通，而不是僅有三星自家的應用程式，不會只限定三星的手機才能完全發揮手表的功能，在應用上更全面，至於全新的耳機加入主動降噪功能，外型也嘗試了新的設計。

簡單來說，到了 2021 年，三星已經開創5G手機真正該有的樣子，並且擴大了穿戴裝置市場，在價格上操作得宜的話，相信能進一步拉開後面虎視眈眈的小米、OPPO等中國廠商追趕的距離。

上市情報方面，Galaxy Z Fold3 5G 會有銀色、綠色跟黑色三款，售價美金 1799.99 元，約台幣 5 萬塊左右。Galaxy Z Flip3 5G 售價 999.99 美元，約在 2.8 萬左右，預計 8 月 11 日開放預購、8 月 27 日上市。Galaxy Watch 4 系列都有藍牙跟LTE版本會在 8 月 27 日上市，售價 250 美元，約台幣6,900元， Watch 4 Classic 售價 349.99 美元，約台幣 9,700 元。Galaxy Buds2 也會在 8 月 27 日上市，售價 149.99 美元，約台幣 4000 元左右，台灣還沒有上市計劃。

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