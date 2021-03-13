職棒開幕兌現承諾！林宜瑾發200份雞排　洪孟楷穿統一獅球衣請紅茶

▲洪孟楷、林宜瑾13日兌現承諾，在台南棒球場發雞排。（圖／翻攝自Facebook／林宜瑾）

記者蘇晏男／台北報導

去年中華職棒總冠軍賽「獅象爭霸」開戰前夕，象迷、國民黨立委洪孟楷向獅迷、民進黨立委林宜瑾下戰帖，賭誰支持的球隊奪冠，就由誰準備100份雞排來發，但輸的那方要穿對方球衣來幫忙發，而經過一番激戰，最後由統一獅勝出。對此，洪孟楷與林宜瑾13日兌現承諾，在台南棒球場發放雞排。

「感謝熱情相挺！200份雞排、200杯紅茶順利發送完畢！」洪孟楷下午在臉書寫道，中華職棒象獅開幕戰晚間即將在台南開打，他兌現去年與林宜瑾的承諾，南下穿起統一獅的球衣和林宜瑾一起發放雞排，並且加碼200杯紅茶預祝中信兄弟新球季有好的成績。

洪孟楷表示，無論如何他是兄弟迷，因此統一獅的球衣裡還是穿著兄弟象的球衣，希望所有支持職棒的球迷朋友們一起支持職棒球員，不管是前進球場或是電視轉播，讓我們為國內運動加油！為中華職棒加油。

林宜瑾則在個人臉書說，發雞排活動大成功，她的200份雞排與洪孟楷的200杯飲料全數發放完畢，謝謝大家捧場支持，最重要的是進場看球，用行動挺職棒。

▼洪孟楷、林宜瑾13日兌現承諾，在台南棒球場發雞排。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）