三級警戒在家自煮！她驚喜「變瘦了」　網笑：應是這原因

▲三級警戒後，不少外食族紛紛改為自煮。（圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者高琳景／綜合報導

本土疫情自5月升溫，全台陸續進入三級警戒，很多公司也啟動居家上班，民眾生活型態因此被迫改變，在餐廳不能內用只能外帶下，不少外食族選擇在家開伙，展開了「自煮」生活。即有網友表示，在疫情期間三餐都自己準備，沒想到居家辦公兩周後，卻被同事和家人說瘦了，讓她不禁大讚，「早知道自己煮可以變瘦，應該早點開始的」。

一名網昨（9）日在PPT以「自己開始煮以後變瘦」為題發文，表示自從5月底三級後，就開始三餐都自己準備，除了上班日早餐會買小麵包搭無糖豆漿，其餘2餐都自己開伙。

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居家辦公兩周後，她在6月中回到公司，同事看到他都「變瘦了」。好不容易8月初降為二級，已經3個月沒回家的她返家後，媽媽也說她「臉變小了，身體也瘦了！」讓她笑稱「早知道自己煮可以臉變小、變瘦，我應該早點開始自己煮的」，她也問大家經過三級有變瘦變健康嗎？

貼文曝光後，不少網友認為「油少吃很多進去吧」、「這半年我從70到現在59」、「外食油鹹吃完口渴又想喝手搖」、「外面煮的重油重鹹，你變瘦應該是正常的吧？」、「變瘦不一定是健康」。

但也有人分享，自己沒瘦反而變胖「一直訂外送，胖5公斤」、「自己煮少油反而容易吃不飽，結果越吃越多」、「樓下吃阿嬤煮的，明年3月賽豬公」。

也有網友笑稱可能是原po廚藝問題，「是不是太難吃就吃得少阿」、「太難入口」、「你很不會做菜齁」、「兩種可能，一個是爸媽同事安慰你；另一個可能是煮得很難吃，每天都吃不到位」。