男女間存在純友誼？網全靠「1件事」判斷：一人不符合就不純

▲男女間有純友誼嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「男女間有沒有純友誼」可說是一道無解的老問題，就有一名網友表示，男女雙方若有其中一人喜歡對方，但沒有說破，彼此間互動單純，這樣算是純友誼嗎？貼文曝光後，立刻引發熱議，底下網友紛紛回應，「只要兩個人實際上沒有曖昧就算吧」、「這叫哪門子的純友誼」。

這名網友在PTT的Boy-Girl板上，以「純友誼的定義是什麼」為題發文，提到他有兩個認識很久的朋友，其中一人其實喜歡另一人，但是因為覺得自己沒有機會，所以從未開口，一直將喜歡對方的心情給藏起來。

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動心的一方雖然沒有打算展開追求，但若對方反過來向他告白，他一定會答應。只不過根據原PO觀察，雙方似乎真的沒什麼曖昧的舉動，只是很單純的朋友而已，這樣算純友誼嗎？

▲許多網友認為純友誼的關鍵在於「雙方互相沒意思」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「沒逾越朋友的舉動就算」、「客觀來看告白之前都算啊」、「表面的單純」、「是不是純友誼不重要，重點是對方沒感覺所以沒辦法更進一步」、「男女沒有純友誼」、「個人不信有純友誼」。

其中，不少網友都覺得只要有其中一方動情就不能算是純友誼，「純友誼=兩個對彼此沒興趣」、「純友誼應該是雙方互相都沒意思吧」、「只要其中一個喜歡對方就不算」、「這不是純友誼吧，雙方都對對方沒興趣才是」、「一方純一方不純，那就不是純友誼啦」。