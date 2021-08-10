新北女遭攝影師「口水潤滑插玫瑰花」崩潰怒告：以為能保護好自己

▲新北一名女子外拍時疑遭攝影師猥褻。（圖／翻攝爆料公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市一名女子日前接受互惠的單獨旅拍，卻先被要求喝酒放鬆，隨後遭攝影師毛手毛腳猥褻，對方甚至用口水塗抹她的下體，並用玫瑰花的花梗硬插，氣得她報警提告，並感嘆「我以為我自己能保護自己，但並沒有，我太相信每個人都是好人了。」

該名女網友在臉書社團「爆料公社」發文，表示她8日與一名男攝影師相約到旅館互惠拍攝（雙方都不收錢，以作品共享為主）。沒想到，攝影師一開始拿酒請她喝，聲稱要拍出「真實的微醺感」，並開始按摩她的肩膀及背部，直到她喊痛才停止按摩的動作。

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原PO說，她喝完酒感覺身體不適，蓋著棉被休息一下時，攝影師竟掀起棉被拍攝，讓她非常震驚。另外，她雖然同意拍攝玫瑰花放在陰部的照片，但攝影師卻藉機處碰她的外陰部說「可以放這裡嗎？妳知道是哪裡嗎？」

同時，攝影師也以拍攝為由要求她轉身，並詢問可否將花放在原PO的屁股上，「但他卻一直用花梗插我的陰部，我能理解是因為屁股夾不起來，但接下來有需要用您的口水塗抹於我的外陰部嗎？」「接著還問我要不要沖洗，我推測根本是為了掩蓋證據，後來他發現我不太對而提出停止拍攝，我同意了，但他說還是要把浴缸拍完（我一開始要求的）後來想想根本是為了湮滅證據才這樣做的吧？」

▲原PO驗傷後，對攝影師提告。（圖／翻攝爆料公社）



原PO說，攝影師知道她只想拍唯美照或藝術照，但過程卻說出「妳身材好好，有點想拍情慾一點類似的話語」，讓她感到非常不舒服，且攝影師在旅館內頻頻道歉，事後卻在訊息中裝傻，讓她氣得驗傷提告，「不希望再有受害者出現」，「也有反省過自己，也請大家引以為戒，好好保護自己。」

網友看完紛紛留言，「學人像攝影當色淫師的太多了」、「微醺感也可以靠化妝啊…別傻傻的就跟去旅拍」、「保護自己最重要，更何況是跟一個不認識的人」、「還好我退出攝影了，不然光外表也是會被誤會的」、「不是，這位姐，在碰觸到私密處時就應該當下立即表達不舒服及暫停拍攝了，怎麼還會繼續屁股夾花這事？」

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