北市議員控中山區賣淫氾濫　削價「連結」價碼曝！警方回應了

記者張君豪／台北報導

市議員徐立信26日召開記者會指陳：台北市中山區無牌外籍賣淫集團氾濫、警方放任不管儼然成為防疫大破口，「網內互打」更是前所未見！徐立信指出，在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，全國各地無牌的外籍賣淫集團大量湧入中山區並且早已自行「解封」，警方完全不管、放任這些外籍賣淫女子存在，成為防疫的另一大破口，議員甚至懷疑中山警方放任賣淫集團坐大。

▲台北市議員徐立信指控中山區出現多組一樓一鳳賣淫女以網路攬客，警方表示正在清查掃蕩。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

徐立信表示，警方無視該現象存在，以往這些一樓一鳳外籍女子賣淫，還需要查驗身分證、甚至需加入會員，他接獲檢舉發現，目前只要在網路論壇搜尋電話、打進去馬上可以掛號消費。

市民還指控，中山區賣淫集團甚至還發生彼此削價競爭「網內互打」，例如一邊開價3到4千元新台幣提供性服務，另一集團就會降價競爭搶市場、甚至可以用低到2千出頭的價格賣淫，根本嚴重挑戰警方底線。

對此中山警分局表示，議員徐立信召開記者會反映有關一樓一鳳涉營色情影像資料，中山分局針對疑似性工作服務者經常駐足之處所，已持續規劃勤務，如發現有從事妨害風化之具體違法事證即依法究辦，以維社會善良風氣。

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