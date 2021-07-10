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26歲女見網友半裸亡父泣性侵殺人　高大成點出5關鍵追真相

▲法醫高大成。（圖／民眾提供）

▲法醫高大成看高雄女網友暴斃命案，提出4點關鍵。（圖／民眾提供）

記者游瓊華、洪靖宜／連線報導

台北26歲簡姓女子南下見宋姓網友，不料卻暴斃、陳屍宋男房間。警方到場搜出8包毒咖啡包裝，檢方認定宋男及在場另一名錢姓友人違反《毒品危害防制條例》，諭令分別以10萬元、5萬元交保。法醫高大成表示，要釐清簡女是自行食用毒咖啡或遭下藥、餵食，得看毒咖啡包裝是否有簡女指紋；另外也要查簡女是否事前也有食用毒品以及採集簡女下體分泌物、追通聯記錄等。

26歲的簡姓女子前天南下見宋姓網友，未料卻突然猝死在網友的房間內下半身半裸，警方帶回宋嫌及錢姓友人，也在現場扣得毒咖啡包，約8包已經使用過，宋男透露與簡女在共食毒品後，2人曾發生性關係，但宋男表示，因簡女經期來，只做了一下就結束；錢男則強調他只是來聊天。檢警9日下午相驗，簡女父親也到場，他心痛表示：「人都死了，我只是要我女兒一個公道，她是被害死的、被餵毒品、被姦殺的！」

法醫高大成指出，首先要追查毒咖啡包上的指紋到底是誰的，如果女子沒有碰到毒咖啡包，那可能就是他人餵食，這就很麻煩，到底是不是自己吃，還是吃過量，甚至有無其他疾病造成死亡，都要釐清

另外，有無發生性關係，採集死者下體分泌物，檢驗是否有精液，就可知道涉案者是有僅有一人，還是有第三者。至於是否誘殺，就調通聯記錄、LINE對話等就可釐清

高大成表示，過去曾發生一名女子前往夜店飲料被人下藥，未料沒多久就被發現無呼吸氣息，警方調查女子飲料被下的藥量不足致死，事後一追才發現女子竟事前在家裡已先吃了搖頭丸才前往夜店，導致過量致死，因此他提醒警方，要搜查簡女家中是否也有毒品，是否在事前也食用毒品。

宋嫌及錢嫌移送高雄地檢署複訊後，宋男違法毒品危害防制條例及藥事法，10萬元交保，錢男則是5萬交保，並限制住居。蔣女部分目前排定週一下午複驗，是否係吸毒過量所致，確切死因，仍待解剖認定。

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