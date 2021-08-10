　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／打雷了！北北基都成「降雨熱區」　16縣市豪大雨特報

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲午後各地山區、北部有雨，降雨時間較長可能持續至傍晚。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

受到午後熱力作用影響，部分地區有午後雷陣雨，中央氣象局發布大雨特報，另針對「臺北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時30分止。並提醒大台北地區與各地山區將有較大雨勢，還會出現雷擊強陣風，且降雨時間可能持續至傍晚後。

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,機車,騎車,雨衣,通勤。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲部分縣市有大雨，且可能伴隨雷擊強陣風等劇烈天氣。（圖／記者李毓康攝）

氣象局表示，由於南方雲系北移及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今(10)日恆春半島有局部大雨或豪雨，大臺北、南投、南部、東南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲南方雲系移入，氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局簡任技正伍婉華表示，今明兩日中南部天氣稍微不穩定，清晨到上午可能會有零星降雨，若對流雲系離開則又能看見陽光。今日上午東南部已有對流雲系移入陸地，造成屏東恆春半島有瞬間強降雨，時雨量已達50毫米。

今日中午過後各地山區、大台北地區將有較多雨勢，且午後雷雨降雨時間可能持續較長。溫度方面則日漸悶熱，大台北地區高溫34度、東半部32度、中南部30到31度，大台北、宜蘭、花東縱谷等地有小範圍高溫。

ET快訊
北市驗10件飲品大腸桿菌超標！　這兩家知名手搖飲上榜
美女教師遭酒駕撞死！　學生悲痛：小孩從此沒媽媽
快訊／高雄火燒車！　男駕駛燒成焦屍
5倍券適用內容出爐！　這兩項用途不能使用
快訊／打雷了！北北基「降雨熱區」　16縣市豪大雨特報
快訊／北市公布2足跡！曾到北投吃早餐、義麵屋
國民年金到底該不該繳？　過來人曝「超悲慘經驗」：請三思
爸開應召站「4小姐全親生女兒」！　皮肉錢買內湖5房產
可不可、麥當勞買1送1！　熊貓「8月激省優惠碼」一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春水堂、清原上榜！北市驗手搖飲「10件違規」大腸桿菌、生菌數超標

上半年貨運成長30%！桃機新發行《飛·行》季刊　談「客增貨減」運輸趨勢

網熱議「外遇1舉動」爆出後慘了！　光看就尷尬癌：一堆疊字

LIVE／疫苗告急「高端拚500萬劑提前交貨」　陳時中最新說明

被許藍方罵「1夜11次」男人之恥！　童仲彥談不倫戀：她很享受性愛

快訊／打雷了！北北基都成「降雨熱區」　16縣市豪大雨特報

氣溫攀升！中研院警訊：台灣2060年夏季恐達210天、冬季完全不見

「100kg媽脂肪太厚」剖巨嬰釀骨折　挨告女醫戰勝：拒助長濫訴風氣

國民年金到底該不該繳？　過來人曝「超悲慘經驗」：請三思

可不可、麥當勞買1送1！foodpanda「8月激省優惠碼」懶人包

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

把拔打你怎辦？萌弟塞奶神回應　表情到位愛心爆擊：我愛你餒❤

坤達對決戴資穎「羽球20宮格挑戰」　超強擊球準度她驚：跟我一樣等級！

剛出獄5天！台中男美工刀搶銀行　挾持女行員「想回去坐牢跟30萬」

手殘也會做！自製超夯拉錢蛋糕　「機關簡單、只花1hr」輕鬆又省時

春水堂、清原上榜！北市驗手搖飲「10件違規」大腸桿菌、生菌數超標

上半年貨運成長30%！桃機新發行《飛·行》季刊　談「客增貨減」運輸趨勢

網熱議「外遇1舉動」爆出後慘了！　光看就尷尬癌：一堆疊字

LIVE／疫苗告急「高端拚500萬劑提前交貨」　陳時中最新說明

被許藍方罵「1夜11次」男人之恥！　童仲彥談不倫戀：她很享受性愛

快訊／打雷了！北北基都成「降雨熱區」　16縣市豪大雨特報

氣溫攀升！中研院警訊：台灣2060年夏季恐達210天、冬季完全不見

「100kg媽脂肪太厚」剖巨嬰釀骨折　挨告女醫戰勝：拒助長濫訴風氣

國民年金到底該不該繳？　過來人曝「超悲慘經驗」：請三思

可不可、麥當勞買1送1！foodpanda「8月激省優惠碼」懶人包

春水堂、清原上榜！北市驗手搖飲「10件違規」大腸桿菌、生菌數超標

《上流戰爭》金素妍不藏了！　接拍內衣廣告洩40歲不科學身材

上半年貨運成長30%！桃機新發行《飛·行》季刊　談「客增貨減」運輸趨勢

李洋不喜歡王齊麟1特質！苦心勸「觀念需要進步」　畫面忽然定格了

網熱議「外遇1舉動」爆出後慘了！　光看就尷尬癌：一堆疊字

國防部不公布國軍疫苗施打率　第二劑官兵須自行預約

快訊／高雄旗山火燒車！火勢撲滅「男駕駛已成焦屍」

美女教師遭酒駕撞亡！學生悲吐：小孩從此沒媽媽　他深夜10萬交保

張鈞甯1女尬6男「細節看三觀」　曖昧金曲男星日前才刪文

10歲女童喊腹痛誤認腸胃炎1年　就醫驚見左腎嚴重水腫功能剩36%

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

鄉民點名「台灣第一美女」是她：無法被超越

醫：莫德納4周內沒打第二劑！有感染風險

高職姐畢業「開檳榔攤」　收入曝光！OL超錯愕

東奧台灣還有1金！他曝28城市為台加油

郭董歐洲行曝光！　BBQ藏浪漫驚喜

新北等14縣市　豪大雨特報

遭許藍方狠批「男人之恥」　童仲彥驚聞她不倫給建議

他：阿中應該有一點點後悔吧？

賣家荒謬喊「您訂的花生酥掉到台灣海峽了！」

快訊／2縣市大雨！　可能有數個颱風發展時間曝

李洋「真實身高」揭曉！本人幽默回覆了

foodpanda「8月激省優惠碼」來了

該繳國民年金？網曝悲慘經驗：請三思

傳奇刺青師病逝　愛妻模特：全是身上最美的印記

更多熱門

相關新聞

新北等14縣市　豪大雨特報

新北等14縣市　豪大雨特報

受到午後熱力作用影響，部分地區有午後雷陣雨，中央氣象局發布大雨特報，並提醒大台北地區與各地山區將有較大雨勢，且降雨時間可能持續至傍晚後。

西南季風遠離　壓不住午後雷陣雨

西南季風遠離　壓不住午後雷陣雨

高鐵台中=苗栗　明起單線行駛

高鐵台中=苗栗　明起單線行駛

雨勢趨緩但沒全停！雨彈續灌3區

雨勢趨緩但沒全停！雨彈續灌3區

米克斯見暴雨嚇定格　轉身想回家

米克斯見暴雨嚇定格　轉身想回家

關鍵字：

下雨雷雨

讀者迴響

熱門新聞

最美博士許藍方驚爆不倫戀！私訊裸照上摩鐵

許藍方不倫「鹹濕對話」曝　主動撩人夫：今天一直濕濕

鄉民點名「台灣第一美女」是她：無法被超越

他半夜腹痛！X光驚見「30公分塞爆肛」　醫崩潰：還在動耶

他開夜店「小17歲女大生醉到吐」！帶回家5年後變老婆

最美博士許藍方爆「吳宗憲追求我」！他親自回嗆

東奧馬王「聖男孩」害女選手痛哭　下場曝光

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

捲入許藍方不倫風波！　曾國城認了「我們很熟」！

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

許藍方吃到高潮全餐！情夫「最難境界也達到」

最美性博士爆「3天王級大咖」求愛！

謝和弦、莉婭發聲「力挺許藍方」

台中餐飲業半年倒513家　頭家嘆：「操白粉的心、收白菜的錢」

醫：莫德納4周內沒打第二劑！有感染風險

更多

最夯影音

更多
梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...
世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面