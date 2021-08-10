快訊／打雷了！北北基都成「降雨熱區」　16縣市豪大雨特報

▲午後各地山區、北部有雨，降雨時間較長可能持續至傍晚。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

受到午後熱力作用影響，部分地區有午後雷陣雨，中央氣象局發布大雨特報，另針對「臺北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時30分止。並提醒大台北地區與各地山區將有較大雨勢，還會出現雷擊強陣風，且降雨時間可能持續至傍晚後。

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▲部分縣市有大雨，且可能伴隨雷擊強陣風等劇烈天氣。（圖／記者李毓康攝）

氣象局表示，由於南方雲系北移及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今(10)日恆春半島有局部大雨或豪雨，大臺北、南投、南部、東南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▲南方雲系移入，氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局簡任技正伍婉華表示，今明兩日中南部天氣稍微不穩定，清晨到上午可能會有零星降雨，若對流雲系離開則又能看見陽光。今日上午東南部已有對流雲系移入陸地，造成屏東恆春半島有瞬間強降雨，時雨量已達50毫米。

今日中午過後各地山區、大台北地區將有較多雨勢，且午後雷雨降雨時間可能持續較長。溫度方面則日漸悶熱，大台北地區高溫34度、東半部32度、中南部30到31度，大台北、宜蘭、花東縱谷等地有小範圍高溫。